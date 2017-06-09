На сессии 23 июня депутаты Тростянецкого горсовета утвердили «План зонирования территории (зонинг) г. Тростянец Сумской обл.». Архитектор Алина Бэр сообщила, что именно зонинг устанавливает функциональное назначение территории, требования к застройке, ландшафтной организации и другого использования территорий, отдельных земельных участков, а также перечень всех допустимых видов , условий и ограничений застройки и отдельных земельных участков в пределах определенных данным документом зон.
Предварительно зонинг был единогласно поддержан на общественных слушаниях, которые проходили в зале заседаний городского совета.
Как подчеркнул городской голова Юрий Бова, зонинг дает широкие возможности для застройщиков. Это касается не только жилого фонда, но и объектов сферы обслуживания, торговли. «С принятием зонинга мы завершаем главный этап разработки градостроительной документациии Тростянец», — резюмировал мэр.
У Тростянца появился зонинг
На сессии 23 июня депутаты Тростянецкого горсовета утвердили «План зонирования территории (зонинг) г. Тростянец Сумской обл.». Архитектор Алина Бэр сообщила, что именно зонинг устанавливает функциональное назначение территории, требования к застройке, ландшафтной организации и другого использования территорий, отдельных земельных участков, а также перечень всех допустимых видов , условий и ограничений застройки и отдельных земельных участков в пределах определенных данным документом зон.