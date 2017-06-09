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28.06 Среда

У Тростянца появился зонинг

Вчера, 16:32 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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На сессии 23 июня депутаты Тростянецкого горсовета утвердили «План зонирования территории (зонинг) г. Тростянец Сумской обл.». Архитектор Алина Бэр сообщила, что именно зонинг устанавливает функциональное назначение территории, требования к застройке, ландшафтной организации и другого использования территорий, отдельных земельных участков, а также перечень всех допустимых видов , условий и ограничений застройки и отдельных земельных участков в пределах определенных данным документом зон.
Предварительно зонинг был единогласно поддержан на общественных слушаниях, которые проходили в зале заседаний городского совета.
Как подчеркнул городской голова Юрий Бова, зонинг дает широкие возможности для застройщиков. Это касается не только жилого фонда, но и объектов сферы обслуживания, торговли. «С принятием зонинга мы завершаем главный этап разработки градостроительной документациии Тростянец», — резюмировал мэр.

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