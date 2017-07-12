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У сумчан появилось больше шансов устроится на работу заграницей

Сегодня, 15:28 Категория: Новость Рубрики: Мир, Бизнес, Экономика Регионы: Мир, Украина
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У сумчан появилось больше шансов устроится на работу заграницей

Еще одна европейская страна упростила схему трудоустройства для украинцев, пишет politeka.net. В частности, в Министерстве экономики Венгрии подтвердили, что для украинцев и граждан Сербии заработали упрощенные условия для получения разрешения на работу.
«С июня этого года, когда заработал безвизовый режим для Украины. Как и в случае с Польшей все упростилось — потому что собственно для того, чтобы поехать в Венгрию и уже там трудоустроиться по упрощенной процедуре, украинцам отныне не нужно виз вообще», — говорится в сообщении Министерства экономики Венгрии.
Соотвественно, в течение 90 дней пребывания в ЕС, предусмотренных безвизом, украинцы могут работать в Венгрии, а уже после — должны получить вид на жительство.
Отмечается, что упрощение трудоустройство украинцев в Венгрии принято правительством в июле 2016 года для уменьшения дефицита рабочей силы, а прежде всего в сфере информационных технологий, электроники, производства и строительства. Главным условием для трудоустройства украинцев в Венгрии по упрощенной процедуре остается документальное подтверждение соответствующей профессиональной квалификации.

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