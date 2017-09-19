У пострадавших при взрыве в Сумах ожоги на 20-35% тела

Пострадавшие при взрыве на частном предприятии Сум находятся в Сумской областной клинической больнице. Хозяин – в реанимации, один из сотрудников в ожоговом, второй – в нейрохирургическом отделении.

В Сумах 4 октября в Рабочем Поселке, 5, по предварительным данным, во время испытания взорвался недавно установлен паровой котел для обработки макарон.

Сообщение в дежурную часть полиции поступило в 15:16.

«Предварительно было установлено, что на месте происшествия проводились работы по монтажу парового котла для обработки мучной продукция, — говорит начальник Сумского отдела полиции Павел Карабута. — в настоящее время указанное событие внесено в ЕРПР по ст. 272 УК Украины «Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью».

По словам специалистов, взрыв имел мощность около 4 кг тротилового эквивалента. При взрыве пострадали трое.

Сейчас сотрудники полиции в рамках открытого уголовного производства выясняют причины и обстоятельства взрыва, следствие проверяет все существующие версии.

Как сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, в ожоговое отделение госпитализирован 62-летний сумчанин с термическим ожогом спины, бедер, левого плеча, шеи и левой щеки. У него ожоги на 35% тела, 2-3 стадия ожегов и ожоговый шок 1-2 степени.

Хозяин предприятия – 61-летний житель Сумского района находится в реанимации. У него политравма, термический ожог лица 2-3 степени, живота, бедер.у него обожжено 30% тела, а кроме того врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом правого бедра, ушибленную рану затылка, травматический шок второй степени.

63-летний мужчина получил политравму, термические ожоги 1-2 степени лица, предплечья, кистей и голени. У него обожжено 20% тела, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, скальпированная рана на темени и травматический шок первой степени. Он находится в нейрохирургии.

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