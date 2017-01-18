Депутат Сумского горсовета Ольга ВОЛОШИНА станет заместителем городского головы Сум. За это решение на сессии 29 марта проголосовало 24 депутата. 59-летняя Ольга Волошина — директор школы №3, член фракции БПП «Солидарность». Дебаты по поводу ее кандидатуры были бурными. Кто-то кричал «Ганьба», а кто-то заявлял, что она достойна этой должности.
Еще одним решением горсовет ввел ее в состав исполкома вместо председателя Сумского облсовета Владимира ТОКАРЯ, который написал заявление о выходе из состава исполкома.
У мэра Сум появился новый заместитель
Депутат Сумского горсовета Ольга ВОЛОШИНА станет заместителем городского головы Сум. За это решение на сессии 29 марта проголосовало 24 депутата. 59-летняя Ольга Волошина — директор школы №3, член фракции БПП «Солидарность». Дебаты по поводу ее кандидатуры были бурными. Кто-то кричал «Ганьба», а кто-то заявлял, что она достойна этой должности.
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