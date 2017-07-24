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27.07 Четверг

Твердый неуд: сумчане инспектировали новую дорогу на Химике (видео)

Сегодня, 10:04 Категория: Новость Рубрики: Город, ЖКХ, Общество, Экономика Регион: Сумы
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Твердый неуд: сумчане инспектировали новую дорогу на Химике (видео)

Нарушения правил строительства и угрозу для безопасного движения транспорта, в том числе и общественного, по новой дороге озвучили жители Химгородка.
На своей странице в Фейсбуке сумчанин Александр Фесенко выложил видео новенького дорожного покрытия на ул. Боровой. Он подробно расписал все недостатки и попросил правоохранительные органы разобраться в сложившейся ситуации. “На перекрестке ул. Боровой и Римского-Корсакова на НОВОМ свежеуложенном асфальте сделали ХОЛМ шириной 1м, высотой от 10 до 15 см впереди дороги ул. Боровой! Что это за фигня посреди перекрестка? Каким ДБН, проектом и т.д. регламентируется это препятствие на дороге! Кстати, на данном перекрестке главная дорога — с ул. Боровой вверх на ул. Римсього-Корскова (так как движется общественный транспорт)! То есть препятствие на главной дороге! Как там расшатывает даже пустые маршрутки можете увидеть на видео. Что будет с полными, боюсь и представить. На проезжей части дороги ул. Римского-Корсакова этот ХОЛМ выступает на дорогу на пол метра, но не прикатанный — резкий перепад в 7-10см! Прошу считать это моим публичным заявлением к Национальная полиция Украины касательно умышленного создания препятствия дорожного движения, что может привести к опасной ситуации на дороге или аварии (в том числе и общественного транспорта)», — пишет Александр.
Кроме того, из недостатков этого строительства отметили сваленный на обочине старый асфальт. Ремонтники заменили бордюры, но не упорядочили обочины. Ни коляской, ни велосипедом проехать нельзя. Отсутствует сливная канализация. Вся вода из огромного района течет просто людям на дачи. Вот так у нас делается ремонт …

фото и видео Александр Фесенко

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