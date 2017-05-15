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Цены на овощи бьют рекорды (инфографика)

Вчера, 12:16 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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Цены на овощи бьют рекорды (инфографика)

Лето наступило, а цены на овощи нового урожая бьют рекорды. По сравнению с прошлым годом, молодой картофель, капуста, морковь подорожали аж в 5-6 раз. Подробнее — в инфографике РИА Новости Украина.
Так, цены на молодой картофель, капусту приближаются к 20 грн/кг и, это учитывая, что сейчас их сезон, и традиционно к лету они дешевеют. Так, в Киеве капуста в июне 2016 года стоила 2,55 грн/кг, а сейчас более 19 грн/кг. В этом году только за последние 2 месяца наблюдается подорожание борщевого набора в среднем на 200%. По данным аналитиков проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты», молодой картофель за год подорожал на 23%, то есть до 8-9 грн/кг в опте, или до 16-19 грн/кг в рознице: молодой картофель — 16-19 грн/кг (на 3,2 грн); капуста — 16,5 грн (на 3 грн); морковь — 16 грн (на 4,2 грн); свекла — 11 грн (на 4,6 грн); лук — 13,4 грн (на 2,7 грн); свинина — 94,5 грн/кг (на 3,2 грн); говядина — 103,2 грн/кг (на 1,5 грн); сало — 44,3 грн/кг (на 80 коп); куриная тушка — 44,3 грн/кг (на 60 коп). По словам гендиректора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, только за 10 дней июня существенно подорожали все составляющие борща.

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