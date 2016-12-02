20 января ровно в 12.00 в сквере им. Шевченко была зафиксирована странная строительная активность. Группа молодых людей с помощью специальной формы изготавливали блоки из утрамбованного снега и оставляли ряд правильных «кубиков» прямо на газоне. Оказалось, что строительные работы санкционированы городскими властями. Мы застали в стадии подготовки «»Свято снігу», проведение которого запланировано на завтра, 21 января. Все эти снежные блоки — часть будущего снежного городка, строительство которого ведут специалисты — студенты Сумского строительного колледжа. Основными посетителями городка, как можно догадаться, будут дети. Уже на начальном этапе строительства именно из их среды появились первые любопытствующие.
В центре Сум — новая стройка. Из снега (фото)
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