Состояние фасадов и балконов в центре Сум далеко о идеального. Часто конструкции разрушаются и не дай бог кому-то в этот момент оказаться рядом. Горожане предупреждают людей об опасности. Последний такой случай зафиксирован на ул. Соборной.
«В городе Сумы жизни человека зависит от случая …. Сегодня на центральной улице города с балконов падали камни. Большие и тяжелые. Будьте осторожны, не гуляйте под балконами», — написала 14 мая сумчанка Ирина Демченко и выложила фото.
В центре Сум небезопасно (фотофакт)
Состояние фасадов и балконов в центре Сум далеко о идеального. Часто конструкции разрушаются и не дай бог кому-то в этот момент оказаться рядом. Горожане предупреждают людей об опасности. Последний такой случай зафиксирован на ул. Соборной.
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