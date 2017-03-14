В центре Сум небезопасно (фотофакт)

Состояние фасадов и балконов в центре Сум далеко о идеального. Часто конструкции разрушаются и не дай бог кому-то в этот момент оказаться рядом. Горожане предупреждают людей об опасности. Последний такой случай зафиксирован на ул. Соборной.

«В городе Сумы жизни человека зависит от случая …. Сегодня на центральной улице города с балконов падали камни. Большие и тяжелые. Будьте осторожны, не гуляйте под балконами», — написала 14 мая сумчанка Ирина Демченко и выложила фото.