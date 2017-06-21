Панорама / сумы / новости / события / комментарии
07.09 Четверг

Центр Сум подлатали (фотофакт)

Сегодня, 10:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова

В пер. 9 Мая отремонтировали ступеньки на лестнице, а на Соборной для планового ремонта сняли световые растяжки. На них не все работало идеально, а «местами», поэтому для замены элементов их сняли, а после вернут на место. Во вторник 5 сентября работы были в разгаре.
Фото автора

Напечатать Письмо автору Просмотров 269 Комментариев 0

читайте также
В Сумах всегда есть место подвигу. Коммунальному (фотофакт) 5 фото
В Сумах всегда есть место подвигу. Коммунальному (фотофакт)
21.06.2017, 13:15 Новость
Панорама Панорама 21.06.2017, 13:15 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 203 Комментариев 0
Люди Сум: модная блондинка 4 фото
Люди Сум: модная блондинка
20.06.2017, 10:13 Новость
Панорама Панорама 20.06.2017, 10:13 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 2 524 Комментариев 0
Как в Сумах аукцион проводили
Как в Сумах аукцион проводили
20.06.2017, 08:20 Новость
Панорама Панорама 20.06.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 361 Комментариев 0
На Театральной площади в Сумах уложили коммуникации (фото) 6 фото
На Театральной площади в Сумах уложили коммуникации (фото)
19.06.2017, 16:11 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 19.06.2017, 16:11 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 355 Комментариев 0
Мономитинг в Сумах наделал много шума (фото) 3 фото
Мономитинг в Сумах наделал много шума (фото)
19.06.2017, 15:19 Новость
Панорама Панорама 19.06.2017, 15:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 333 Комментариев 0
Как в Сумах жители пятиэтажки сутки просидели без газа
Как в Сумах жители пятиэтажки сутки просидели без газа
19.06.2017, 10:15 Новость
Панорама Панорама 19.06.2017, 10:15 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 227 Комментариев 0
Юные сумские музыканты дали грандиозный концерт 14 фото
Юные сумские музыканты дали грандиозный концерт
16.06.2017, 15:20 Новость
Панорама Панорама 16.06.2017, 15:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 152 Комментариев 0
Да будет свет! Частный сектор в Сумах преображается (фото) 4 фото
Да будет свет! Частный сектор в Сумах преображается (фото)
16.06.2017, 15:15 Новость
Панорама Панорама 16.06.2017, 15:15 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 282 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Здоровий крок для міста
Вчера, 11:35
admin adminych admin adminych Вчера, 11:35 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 55 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 324 Комментариев 0
Опросы

Как вы оцениваете состояние чистоты города Сумы?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Thunderbolt звуковые карты для домашней студии
05.09.2017, 17:01
admin adminych admin adminych 05.09.2017, 17:01 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 18 Комментариев 0
Боди для новорожденных в Babyhit
17.08.2017, 15:16
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 15:16 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 46 Комментариев 2
Кредит онлайн на карту: быстро, просто, удобно
17.08.2017, 14:59
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 14:59 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 149 Комментариев 0
Как купить качественные детали для грузового автомобиля
17.08.2017, 14:24
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 14:24 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 142 Комментариев 0
Онлайн-кредит – выгодное и быстрое кредитование от Krediti Online
14.08.2017, 10:34
admin adminych admin adminych 14.08.2017, 10:34 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 426 Комментариев 0
последние комментарии
Vasily Tychoblin к материалу
Лучшие люди Сум (фото)
12. Никанор ОНАЦКИЙ (1835-1901). Родился в с. Хоменкове Липоводолинского р-на. Живописец, поэт, искусствовед, общественный деятель. Организатор и директор Сумского художественного ...
Вчера, 19:02
Сергей Федоров к материалу
Кадры Сумщины: как прокурор без жилья обзавелся авто
Саакашвили, добро пожаловать в Украину 10 сентября в 12:00!!! Долой БАНДУ МАРОДЁРОВ, ПРЕДАТЕЛЕЙ и БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ Потрошенко-Яйцеголового, которая объявила войну АНТИкоррупционерам ...
31.08.2017, 23:21
Анна Янчук к материалу
Где учились богатейшие люди Украины (инфографика)
Ну вот как раз по первому пункту относительно данных личностей есть сомнения.
31.08.2017, 14:40
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII