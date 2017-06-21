В пер. 9 Мая отремонтировали ступеньки на лестнице, а на Соборной для планового ремонта сняли световые растяжки. На них не все работало идеально, а «местами», поэтому для замены элементов их сняли, а после вернут на место. Во вторник 5 сентября работы были в разгаре.
Фото автора
Центр Сум подлатали (фотофакт)
В пер. 9 Мая отремонтировали ступеньки на лестнице, а на Соборной для планового ремонта сняли световые растяжки. На них не все работало идеально, а «местами», поэтому для замены элементов их сняли, а после вернут на место. Во вторник 5 сентября работы были в разгаре.
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