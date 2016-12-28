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Тротуары Сум почистят щеткой

Сегодня, 08:32 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова
Тротуары Сум почистят щеткой

Мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО поручил убирать от снега и льда тротуары и посыпать песком подходы к школам, больницам и остановкам. «Скажу по остановкам. Меняемся в позитивную сторону. Не полностью посыпано и очищено, но после того, как «Дорремстрой» начал убирать остановки — меняемся к лучшему. Нужно обратить внимание на тротуары», — заявил он сегодня на аппаратном совещании.
Со своей стороны директор КП «Дорремстрой» Александр ВЕГЕРА сообщил, что если посыпать техникой, то ширина посыпки – 6 м – захватывают не только тротуары, но и газоны. «Но любыми правилами запрещено посыпка механизмом», — заявил Александр Вегера.
«Значит, чистите щетками», — отозвался градоначальник.

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