Тротуары Сум почистят щеткой

Мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО поручил убирать от снега и льда тротуары и посыпать песком подходы к школам, больницам и остановкам. «Скажу по остановкам. Меняемся в позитивную сторону. Не полностью посыпано и очищено, но после того, как «Дорремстрой» начал убирать остановки — меняемся к лучшему. Нужно обратить внимание на тротуары», — заявил он сегодня на аппаратном совещании.

Со своей стороны директор КП «Дорремстрой» Александр ВЕГЕРА сообщил, что если посыпать техникой, то ширина посыпки – 6 м – захватывают не только тротуары, но и газоны. «Но любыми правилами запрещено посыпка механизмом», — заявил Александр Вегера.

«Значит, чистите щетками», — отозвался градоначальник.