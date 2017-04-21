На автодороге Ямполь — С. Буда возле с. Ромашковое С. Будского района 21 июня из-за неисправности опрокинулся в кювет автомобиль ГАЗель. Сообщение о происшествии поступило на линию экстренного вызова 101 в 10:20.
На место происшествия был направлен дежурный караул 21 Государственной пожарно спасательной части Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
С помощью буксировочного троса пожарным автомобилем авто поставлено на колеса и транспортировано к месту стоянки, сообщает пресс-служба Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
Трос в помощь: как на Сумщине спасали ГАЗель (фото)
Сегодня, 17:34 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
На автодороге Ямполь — С. Буда возле с. Ромашковое С. Будского района 21 июня из-за неисправности опрокинулся в кювет автомобиль ГАЗель. Сообщение о происшествии поступило на линию экстренного вызова 101 в 10:20.
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