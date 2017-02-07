Три года АТО (инфографика)

Датой начала конфликта на Донбассе считается 7 апреля 2014 года, когда и. о. президента Александр Турчинов в связи с захватами административных зданий в Харькове, Донецке и Луганске объявил о создании антикризисного штаба и о том, что «против тех, кто взял в руки оружие, будут проводиться антитеррористические мероприятия», — сообщает РИА Новости Украина.

14 апреля 2014 года на сайте президента Украины был размещен текст указа № 405/2014 о начале антитеррористической операции на востоке Украины: «Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 апреля 2014 г. «О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины». Указ вступил в силу со дня опубликования.