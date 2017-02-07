Датой начала конфликта на Донбассе считается 7 апреля 2014 года, когда и. о. президента Александр Турчинов в связи с захватами административных зданий в Харькове, Донецке и Луганске объявил о создании антикризисного штаба и о том, что «против тех, кто взял в руки оружие, будут проводиться антитеррористические мероприятия», — сообщает РИА Новости Украина.
14 апреля 2014 года на сайте президента Украины был размещен текст указа № 405/2014 о начале антитеррористической операции на востоке Украины: «Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 апреля 2014 г. «О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины». Указ вступил в силу со дня опубликования.
Три года АТО (инфографика)
Датой начала конфликта на Донбассе считается 7 апреля 2014 года, когда и. о. президента Александр Турчинов в связи с захватами административных зданий в Харькове, Донецке и Луганске объявил о создании антикризисного штаба и о том, что «против тех, кто взял в руки оружие, будут проводиться антитеррористические мероприятия», — сообщает РИА Новости Украина.
Напечатать Письмо автору Просмотров 249 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
07.02.2017, 08:26 Новость
06.02.2017, 15:55 Новость
06.02.2017, 10:15 Новость
03.02.2017, 17:46 Новость
02.02.2017, 12:28 Новость
01.02.2017, 18:20 Новость
Панорама Подписаться 01.02.2017, 18:20 Категория: Новость Рубрика: Мир Регион: Мир Просмотров 115 Комментариев 0 Поддержали 0
31.01.2017, 12:31 Новость
30.01.2017, 17:14 Новость
Комментировать (0)
Новости партнёров
13.04.2017, 11:51
admin adminych Подписаться 13.04.2017, 11:51 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 367 Комментариев 0 Поддержали 0
13.04.2017, 09:31
admin adminych Подписаться 13.04.2017, 09:31 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 52 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin adminych Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 479 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
13.04.2017, 19:40
admin adminych Подписаться 13.04.2017, 19:40 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0 Поддержали 0
13.04.2017, 16:09
admin adminych Подписаться 13.04.2017, 16:09 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 39 Комментариев 0 Поддержали 0
10.04.2017, 13:12
admin adminych Подписаться 10.04.2017, 13:12 Категория: Рубрика: Транспорт Регионы: Все Просмотров 47 Комментариев 0 Поддержали 0
05.04.2017, 19:01
admin adminych Подписаться 05.04.2017, 19:01 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 26 Комментариев 0 Поддержали 0
05.04.2017, 13:37
admin adminych Подписаться 05.04.2017, 13:37 Категория: Рубрика: Транспорт Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
Я вообще не понимаю, почему 70-летним разрешают ездить за рулем. Я бы с выходом на пенсию автоматически отбирала права.Вчера, 17:37
Вчера, 17:35