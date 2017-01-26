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Транспортный конкурс в Сумах: победители названы

Сегодня, 13:07 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Транспортный конкурс в Сумах: победители названы

28 февраля конкурсный комитет объявил победителей конкурса по определению перевозчиков на городских автобусных маршрутах общего пользования.
Победителей назвали по 31 из 32 объектам конкурса. Что касается маршрутов №62 «Барановка-Аэропорт» и №63 «Басы-Анновка», то единственный претендент, КП «Электроавтотранс», не предоставил подтверждения достаточного обеспечения транспортными средствами. Вместе с тем, коммунальное предприятие сохранило все свои предыдущие три автобусных маршрута: №57, №59 и №59а.
По восьми маршрутам, на которые подавались два или более претендентов, также были определены перевозчики, которые заняли 2 место. Если победитель откажется от заключения договоров, соглашения будут подписаны с ними, — сообщает Муниципальный информационный портал.


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