Транспортный конкурс в Сумах: победители названы

28 февраля конкурсный комитет объявил победителей конкурса по определению перевозчиков на городских автобусных маршрутах общего пользования.

Победителей назвали по 31 из 32 объектам конкурса. Что касается маршрутов №62 «Барановка-Аэропорт» и №63 «Басы-Анновка», то единственный претендент, КП «Электроавтотранс», не предоставил подтверждения достаточного обеспечения транспортными средствами. Вместе с тем, коммунальное предприятие сохранило все свои предыдущие три автобусных маршрута: №57, №59 и №59а.

По восьми маршрутам, на которые подавались два или более претендентов, также были определены перевозчики, которые заняли 2 место. Если победитель откажется от заключения договоров, соглашения будут подписаны с ними, — сообщает Муниципальный информационный портал.





