Транспорт в Сумах. Смотрите, кто пришел

Победители странного транспортного конкурса объявлены, но исполком пока не смог их «легализовать»

Чем больше городская власть декларирует заботу о горожанах, тем абсурднее принятые ее решения. Взять хотя бы итоги транспортного конкурса, скоропостижно объявленные во вторник 28 февраля. Сам конкурс тоже как-то неожиданно «нарисовался» в пятницу 24 февраля, хотя активисты и предлагали подождать до 7 марта, когда Харьковский апелляционный суд рассмотрит дело по сути.

На рассмотрение конкурсной комиссии перевозчики предоставили 41 предложение по 32 объектам, которые включают в себя 39 маршрутов. Как бы там ни было, 28 февраля конкурсный комитет объявил победителей конкурса по 31 из 32 объектов конкурса (см. таблицу). Что касается маршрутов №62 «Барановка-Аэропорт» и №63 «Басы-Анновка», то единственный претендент, КП «Электроавтотранс», не предоставил подтверждения достаточного обеспечения транспортными средствами. Предприятие продолжит выполнение перевозок на указанных линиях, а новый конкурс на них объявят в течение трех месяцев — заявил замглавы конкурсного комитета Сергей ЯКОВЕНКО. Вместе с тем коммунальное предприятие сохранило все свои предыдущие три автобусных маршрута: №57, №59 и №59а.

По восьми маршрутам, на которые подавались два или более претендентов, также определены перевозчики, которые заняли второе место. Если победитель откажется от заключения договоров, соглашения будут подписаны с ними.

В пятницу 3 марта состоялось внеочередное заседание исполкома, на котором планировали ввести в действие результаты конкурса по определению перевозчиков на городских маршрутах. При том что активисты требовали отменить результаты, объявить новый конкурс с новыми условиями, согласно которым на линию выходили бы автобусы вместимостью не менее 40 пассажиров и в нормальном состоянии. Активисты уверены, что власть спешит с признанием результатов, поскольку защищает интересы «своих» перевозчиков.

В начале заседания исполком отклонил предложение депутатов горсовета о снятии с повестки дня вопроса об утверждении результатов транспортного конкурса. Депутаты аргументировали свое предложение тем, что проект решения опубликован только 2 марта, соответственно, не прошел 20-дневный срок, предусмотренный Законом Украины «О доступе к публичной информации». После этого возникла оживленная дискуссия относительно результатов транспортного конкурса. Член исполкома Виктор ВОЛОНТЫРЕЦ в ответ заметил, что утверждение результатов — это не регуляторный акт, на которые обязательно распространяется эта норма.

Депутат Сумского горсовета Владимир ЧЕПИК предупредил членов исполкома, что он еще в апреле 2016 г. подавал депутатский запрос по поводу того, каким должен быть транспорт. Это должно было быть отражено в условиях конкурса. Но, как следует из результатов, исполком как исполнительный орган проигнорировал решение горсовета. Поэтому депутаты намерены требовать его отставки.

Во время длительного и эмоционального спора между членами исполкома и активистами по утверждению результатов транспортного конкурса в помещение горсовета, где проходило заседание, неизвестный бросил дымовую шашку. Из-за сильного задымления заседание пришлось перенесли в другое помещение. Там собрались лишь восемь членов исполкома из нужных для кворума девяти, поэтому заседание закрыли, так и не объявив результатов.

Кто бросил дымовую шашку, пыталась выяснить следственно-оперативная группа полиции, вызванная на место происшествия. Правоохранители задержали предполагаемого хулигана и устанавливают окончательные обстоятельства происшествия. По словам начальника Сумского отдела полиции Павла КАРАБУТЫ, совершение хулиганских действий можно было предотвратить, если бы администрация горисполкома прислушалась к предложениям сотрудников полиции привлечь их к охране общественного порядка во время заседания.

Кого назвали победителями

перевозчик маршруты АТП-1054 №10,54,57 «Сумыпастранс» №1,14,15,16,18,23,52,56,61 «Престиж-лайн» №13,53,55 «Согор» №4,5,11,12,20,22,25,26,60 «Компол» №7 Олейник №9,17а,21 Масюк №6,8,58 Запорожец №3,19 Электроавтотранс №57А,59,59А Олефиренко №24

Цитата

«Сюрпризов не произошло — новые перевозчики ООО «АВТО-ОВИ» и ООО «СНД-АВТОТРАНС» не смогли выиграть конкурс, и право перевозок на большинстве маршрутов получили действующие предприятия», — Александр Мироненко, эксперт по транспорту

Врез

Заседание исполкома вызвало большой интерес со стороны частных перевозчиков, общественных активистов, депутатов и СМИ. Кабинет, где он проходил, был переполнен

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