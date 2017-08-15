29 сентября в Сумы прибыли три новых автобуса. Расширение автопарка предприятия позволит после внесения изменений в транспортной схемы направить коммунальный транспорт на ул. Добровольную и Тополянскую.
Каждый из трех новых автобусов «Isuzu» стоимость 1,972 млн грн. может перевозить до 52 человек. Он приспособлен для пассажиров с инвалидностью. Система обогрева и кондиционирования позволяет создать идеальный климат зимой и летом. Сейчас идет оформление соответствующей документации.
«Дополнительно завод за свои средства оснащает автобусы видеонаблюдением, а также предоставил ремкомплект для ТО-1 до 100 тыс. грн», — сообщил директор КП «Электроавтотранс» Виталий ОДНОРОГ.
К концу октября на КП «Электроавтотранс» ожидают четыре автобуса 100+.
Транспорт в Сумах: облегчение для двух микрорайонов (фото)
29 сентября в Сумы прибыли три новых автобуса. Расширение автопарка предприятия позволит после внесения изменений в транспортной схемы направить коммунальный транспорт на ул. Добровольную и Тополянскую.
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