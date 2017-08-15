Панорама / сумы / новости / события / комментарии
04.10 Среда

Транспорт в Сумах: облегчение для двух микрорайонов (фото)

Вчера, 17:07 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама

29 сентября в Сумы прибыли три новых автобуса. Расширение автопарка предприятия позволит после внесения изменений в транспортной схемы направить коммунальный транспорт на ул. Добровольную и Тополянскую.
Каждый из трех новых автобусов «Isuzu» стоимость 1,972 млн грн. может перевозить до 52 человек. Он приспособлен для пассажиров с инвалидностью. Система обогрева и кондиционирования позволяет создать идеальный климат зимой и летом. Сейчас идет оформление соответствующей документации.
«Дополнительно завод за свои средства оснащает автобусы видеонаблюдением, а также предоставил ремкомплект для ТО-1 до 100 тыс. грн», — сообщил директор КП «Электроавтотранс» Виталий ОДНОРОГ.
К концу октября на КП «Электроавтотранс» ожидают четыре автобуса 100+.

Напечатать Письмо автору Просмотров 476 Комментариев 0

читайте также
В Сумах уменьшили стоимость проезда для младших школьников
В Сумах уменьшили стоимость проезда для младших школьников
15.08.2017, 12:19 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 15.08.2017, 12:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 184 Комментариев 0
Как в Сумах реконструируют подстанцию (фотофакт) 6 фото
Как в Сумах реконструируют подстанцию (фотофакт)
15.08.2017, 11:37 Новость
Панорама Панорама 15.08.2017, 11:37 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 204 Комментариев 0
Странный угон в Сумах
Странный угон в Сумах
15.08.2017, 08:20 Новость
Панорама Панорама 15.08.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 1 475 Комментариев 0
В Сумах Музейный квартал защищают искусством
В Сумах Музейный квартал защищают искусством
14.08.2017, 16:19 Новость
Панорама Панорама 14.08.2017, 16:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 171 Комментариев 0
Твердый неуд в Сумах
Твердый неуд в Сумах
14.08.2017, 11:27 Новость
Панорама Панорама 14.08.2017, 11:27 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 403 Комментариев 0
В государстве выходной, а в Сумах-дебаты
В государстве выходной, а в Сумах-дебаты
14.08.2017, 09:21 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 14.08.2017, 09:21 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 281 Комментариев 0
Тарифное противостояние в Сумах (фото) 11 фото
Тарифное противостояние в Сумах (фото)
11.08.2017, 11:54 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 11.08.2017, 11:54 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 453 Комментариев 2
Скандальная стройка в Сумах: в поисках компромисса (видео)
Скандальная стройка в Сумах: в поисках компромисса (видео)
11.08.2017, 10:20 Новость
Панорама Панорама 11.08.2017, 10:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 219 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 442 Комментариев 0
Опросы

Как вы считаете, взрывы на складе боеприпасов под Винницей - это:
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Покупайте квартиры без посредников в Сумах на портале недвижимости sumyi.mesto.ua
29.09.2017, 13:21
admin adminych admin adminych 29.09.2017, 13:21 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 38 Комментариев 0
Обзор смартфона IPhone X
26.09.2017, 14:10
admin adminych admin adminych 26.09.2017, 14:10 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 132 Комментариев 0
Програма UP-STUDY: учись в Польщі — живи і працюй в Європі
26.09.2017, 13:37
admin adminych admin adminych 26.09.2017, 13:37 Категория: Рубрика: Образование, наука Регионы: Все Просмотров 20 Комментариев 0
Интерактивная приемка автомобиля — ключевое преимущество Бош Авто Сервис
22.09.2017, 17:59
admin adminych admin adminych 22.09.2017, 17:59 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 40 Комментариев 0
Блог компании Метро — пожалуй, лучший блог о еде
21.09.2017, 14:21
admin adminych admin adminych 21.09.2017, 14:21 Категория: Рубрика: Отдых, развлечения Регионы: Все Просмотров 40 Комментариев 0
последние комментарии
Сергей Федоров к материалу
Бои без правил на Сумщине (видео)
Вот к такому МОРДОБОЮ по всей стране ведёт потрошенко-яйценюковская ШАЙКА МАРОДЁРОВ у власти, проголосовавшая сегодня за АНТИнародную судебную "реформу", ведущую ...
Вчера, 14:09
Juli_Muri к материалу
Шесть правил MakeUp для тех, кто носит контактные линзы
Поради корисні, однак все дуже індивідуально. Комусь підходить звичайна косметика, а хтось навіть лінзи не може носити, бо очі дуже ...
29.09.2017, 20:11
Алина Калугина к материалу
Кредит365: комфортные условия онлайн-кредитования
Новая микрокредитная компания, которая предоставляет денежные средства на любые нужды. Первый кредит всего лишь по 0,01% в день; оформление кредита без залога ...
27.09.2017, 00:04
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII