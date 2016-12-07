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Трампология в действии

Сегодня, 19:26 Категория: Новость Рубрика: Мир Регион: Мир
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Трампология в действии

Кто есть кто в команде нового президента США

Новый президент США Дональд ТРАМП оправдал ожидания своих противников — его команда и его первые шаги на посту главы США вызвали массу обсуждений. Но если с отдельными неоднозначными фигурами из окружения президента парламент и общество смирились, то с его действиями никто мириться не собирается – в США продолжаются массовые протесты.
Окончательно формирование команды Дональда Трампа завершилось лишь к концу января, уже после вступления его в должность президента. Это дало возможность аналитикам наконец оценить этот разношерстный конгломерат личностей, часто не менее противоречивых, нежели сам новый президент. Конечно, украинцев более всего интересует, как их советы и работа вместе с президентом скажутся на ситуации вокруг российско-украинской войны. Один из самых противоречивых чиновников новой администрации — госсекретарь (министр иностранных дел — Авт.) Рекс ТИЛЕРСОН, бывший глава совета директоров крупной нефтяной кампании Exxon Mobil и фактически друг президента России Владимира ПУТИНА. В 2013 году на Петербургском экономическом форуме Путин лично вручил Тиллерсону орден Дружбы за «большой вклад в развитие и укрепление сотрудничества с РФ». Вследствие дружественных связей с Кремлем Тиллерсон часто выступал против санкций в отношении России, а во время слушаний в конгрессе отказался отвечать на вопрос «Чей Крым?». Не меньшим «другом России» является и советник Трампа по национальной безопасности Майк ФЛИНН. Он поддержал военную операцию Кремля в Сирии, а также был замечен на праздновании годовщины российского пропагандисткого телеканала Russia Today, где сидел рядом с Путиным. Прагматично-циничную позицию в отношении агрессии России занимает и глава республиканского большинства в конгрессе Ньют ГИНГРИЧ — дескать, с русским надо договариваться.
Однако в команде Трампа есть и те, кто относится к агрессивной политики РФ негативно. Это министр обороны Джеймс МЕТТИС по кличке Бешеный пес. Сам же Мэттис прекрасно осведомлен об опасностях заигрывания с агрессором, а примирительную позицию Трампа в отношении России он считает основанной на слабой информированности. Солидарен с ним и новый директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкл ПОМПЕО. Еще в 2014 г. он критиковал администрацию Обамы за слабую помощь Украине в войне и выступал за предоставление Украине летального оружия. Антироссийскую позицию также поддерживает новый глава Национальной разведки США Дэн КОУТС. Еще 7 марта 2014 г. он направил президенту ФИФА Йозефу БЛАТТЕРУ письмо с призывом исключить Россию из числа участников чемпионата мира по футболу 2014 г., а также лишить её права на проведение чемпионата мира по футболу 2018 г. в связи с начинавшимся тогда процессом аннексии Крыма Россией. «Я считаю, что нам надо сделать все возможное, чтобы поставить экономику России на колени и прекратить ее агрессию», — тогда заявил он.
Вице-президент Майкл ПЕНС всегда был более сдержан в высказываниях, но ранее он тоже выступал против агрессии Росси и за сдерживание ее гегемонистских планов. Таким образом, единого мнения относительно политики России в команде Трампа нет, но мнения большинства силовиков достаточно, чтобы сделать невозможным резкий разворот политики США в ее отношении. Не случайно во время первой встречи с премьер-министром Великобритании Терезой МЕЙ Дональд Трамп подтвердил, что вопроса об отмене или смягчении санкций против России на повестке дня нет.

Фото
Главный недруг. Новый директор Национальной разведки США Дэн КОУТС выступает в поддержку Украины и считает необходимым сдерживание агрессии России

Сергей Бондаренко, «Панорама» №6

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