Трампология в действии

Кто есть кто в команде нового президента США

Новый президент США Дональд ТРАМП оправдал ожидания своих противников — его команда и его первые шаги на посту главы США вызвали массу обсуждений. Но если с отдельными неоднозначными фигурами из окружения президента парламент и общество смирились, то с его действиями никто мириться не собирается – в США продолжаются массовые протесты.

Окончательно формирование команды Дональда Трампа завершилось лишь к концу января, уже после вступления его в должность президента. Это дало возможность аналитикам наконец оценить этот разношерстный конгломерат личностей, часто не менее противоречивых, нежели сам новый президент. Конечно, украинцев более всего интересует, как их советы и работа вместе с президентом скажутся на ситуации вокруг российско-украинской войны. Один из самых противоречивых чиновников новой администрации — госсекретарь (министр иностранных дел — Авт.) Рекс ТИЛЕРСОН, бывший глава совета директоров крупной нефтяной кампании Exxon Mobil и фактически друг президента России Владимира ПУТИНА. В 2013 году на Петербургском экономическом форуме Путин лично вручил Тиллерсону орден Дружбы за «большой вклад в развитие и укрепление сотрудничества с РФ». Вследствие дружественных связей с Кремлем Тиллерсон часто выступал против санкций в отношении России, а во время слушаний в конгрессе отказался отвечать на вопрос «Чей Крым?». Не меньшим «другом России» является и советник Трампа по национальной безопасности Майк ФЛИНН. Он поддержал военную операцию Кремля в Сирии, а также был замечен на праздновании годовщины российского пропагандисткого телеканала Russia Today, где сидел рядом с Путиным. Прагматично-циничную позицию в отношении агрессии России занимает и глава республиканского большинства в конгрессе Ньют ГИНГРИЧ — дескать, с русским надо договариваться.

Однако в команде Трампа есть и те, кто относится к агрессивной политики РФ негативно. Это министр обороны Джеймс МЕТТИС по кличке Бешеный пес. Сам же Мэттис прекрасно осведомлен об опасностях заигрывания с агрессором, а примирительную позицию Трампа в отношении России он считает основанной на слабой информированности. Солидарен с ним и новый директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкл ПОМПЕО. Еще в 2014 г. он критиковал администрацию Обамы за слабую помощь Украине в войне и выступал за предоставление Украине летального оружия. Антироссийскую позицию также поддерживает новый глава Национальной разведки США Дэн КОУТС. Еще 7 марта 2014 г. он направил президенту ФИФА Йозефу БЛАТТЕРУ письмо с призывом исключить Россию из числа участников чемпионата мира по футболу 2014 г., а также лишить её права на проведение чемпионата мира по футболу 2018 г. в связи с начинавшимся тогда процессом аннексии Крыма Россией. «Я считаю, что нам надо сделать все возможное, чтобы поставить экономику России на колени и прекратить ее агрессию», — тогда заявил он.

Вице-президент Майкл ПЕНС всегда был более сдержан в высказываниях, но ранее он тоже выступал против агрессии Росси и за сдерживание ее гегемонистских планов. Таким образом, единого мнения относительно политики России в команде Трампа нет, но мнения большинства силовиков достаточно, чтобы сделать невозможным резкий разворот политики США в ее отношении. Не случайно во время первой встречи с премьер-министром Великобритании Терезой МЕЙ Дональд Трамп подтвердил, что вопроса об отмене или смягчении санкций против России на повестке дня нет.

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Главный недруг. Новый директор Национальной разведки США Дэн КОУТС выступает в поддержку Украины и считает необходимым сдерживание агрессии России

Сергей Бондаренко, «Панорама» №6