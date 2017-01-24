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02.03 Четверг

Топ-50 важных дел и людей Сумщины (фоторепортаж)

Сегодня, 13:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
Наталия Гончарук Наталия Гончарук

Итоги ежегодного рейтинга «Сумщина. Топ-50» презентовала газета «Панорама»
1 марта в помещении областной филармонии. В зале присутствовали лауреаты и партнеры, благодаря которым этот рейтинг вернулся к привычному формату журнала. «Я сподіваюсь, що у найближчі кулька років ми будемо видавати рейтинг 1000 талановитих людей!», — отметил ведущий презентации, главный редактор газеты «Панорама» Евгений ПОЛОЖИЙ.

В этом году победителем в номинации «Человек года» стал герой АТО, разведчик Сергей ЮЩЕНКО, который стал собирательным образом всех участников и героев антитеррористической операции. «Хтось може задати логічне питання: чому саме він? Що конкретно він зробив такого, чим прославив Сумщину в Україні та світі? Наша відповідь така: якби була така можливість ми б усіх бійців і ветеранів АТО визнали “Людьми року”. Проте переможцем має стати хтось один. Інколи — це особистість, яка індивідуально здобула неймовірних успіхів, а інколи той, хто віддзеркалює в своїй долі і своїх вчинках долі і вчинки десятків тисяч людей. Сергій Ющенко уособлює собою всіх ветеранів-геров АТО. Він має важке поранення, переніс кілька операцій і досі потребує підтримки і допомоги. Проте Сергій не зламався, не скорився перед долею, а знайшов в собі душевні і фізичні сили: покохав дівчину, одружився, мріє стати на ноги і зажити нормальним життям. Саме це, на наш погляд, потрібно нашій країні і людям — не зламатися, не сумувати, не коритися долі”, — объяснил выбор Евгений Положий.

Экспертным жюри были определены 50 лауреатов рейтинга, которые отметились добрыми делами и реализовали успешные проекты в 2016 г. Уже традиционно назвали «Золотую десятку», а которую вошли фотографы, художники, писатели и музыканты. Лауреатами «Спортивной десятки» стали самые сильные, самые быстрые и самые меткие спортсмены области. Самая талантливая молодежь попала в рейтинг «Зеленая десятка». И не менее важной в сложное экономическое время остается в этом рейтинге «Экономическая десятка», куда в этом году попали не только крупные предприятия, но и мелкие предприниматели.

Фото И. Чирченко

Вот здесь можно посмотреть электронную версию проекта Топ-50 важных дел и людей Сумщины за 2016 г. (щелкните по ссылке).

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