Сильный ветер опять повредил баннерную композицию с изображением Тараса Шевченко, находящуюся на фасада здания на ул. Соборной в центре Сум. Теперь отсутствует «чернильница» — одна из трех крупных частей композиции.
Напомним, на фасаде здания Соборной,44 баннер с изображением Тараса Шевченко повесили накануне празднования 200-летия со дня рождения поэта — 8 марта 2014 года. Площадь полотна — 380 кв. м. Полотно несколько раз отрывалось и его несколько раз укрепляли.
То справа, то слева: «неподобство» в центре Сум (фотофакт)
Сильный ветер опять повредил баннерную композицию с изображением Тараса Шевченко, находящуюся на фасада здания на ул. Соборной в центре Сум. Теперь отсутствует «чернильница» — одна из трех крупных частей композиции.
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