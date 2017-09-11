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То справа, то слева: «неподобство» в центре Сум (фотофакт)

Сегодня, 11:06 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова
То справа, то слева: «неподобство» в центре Сум (фотофакт)

Сильный ветер опять повредил баннерную композицию с изображением Тараса Шевченко, находящуюся на фасада здания на ул. Соборной в центре Сум. Теперь отсутствует «чернильница» — одна из трех крупных частей композиции.
Напомним, на фасаде здания Соборной,44 баннер с изображением Тараса Шевченко повесили накануне празднования 200-летия со дня рождения поэта — 8 марта 2014 года. Площадь полотна — 380 кв. м. Полотно несколько раз отрывалось и его несколько раз укрепляли.

Так выглядит целая композиция.

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