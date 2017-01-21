Татьянин день: не забудь поздравить

Узнай, что, согласно традициям праздника, который называется Татьянин день и ежегодно отмечается 25 января, делали девушки, которые хотели выйти замуж.
25 января традиционно отмечается праздник Татьянин день. Церковь в этот день почитает святую мученицу Татиану Римскую – раннехристианскую мученицу, подвергшуюся пыткам за веру при императоре Александре в 3 веке, пишет calend.ru.
Этот праздник имеет и более древнее название – Бабий кут или Солныш.
Бабий кут – это место у печи, где находились предметы домашней утвари, и где хозяйка проводила много времени. Это место также называлось солнышком. В честь этого на Татьянин день “большуха“ (старшая хозяйка в семье) пекла каравай, символизирующий солнце. Она же доставала его из печи и, дав хлебу остыть, делила между членами семьи. Каждому должен был достаться хотя бы кусочек.
Кроме того, в этот день нужно было сходить на реку за водой и выбить пыль из половиков. В народе говорили: “Татьяна и каравай печет, и половики бьет, и хоровод ведет“.
Считалось, что девочка, родившаяся в Татьянин день, будет хорошей хозяйкой. Такую любой возьмет замуж, но свою судьбу хотят найти все. Поэтому на Бабий кут все девушки, мечтающие вступить в брак, делали метлу, которую старались оставить в доме желанного жениха – причем так, чтобы свекровь не нашла. Впрочем, опытные матери семейств об этом обычае знали и на порог пускали далеко не каждую девицу.
Кроме этого 25 января девушки с помощью хитростей старались приманить женихов, для чего расстилали у двери дома специальный половичок. Кто об этот половик в праздник вытрет ноги, тот будет в доме девушки частым гостем.
Для этого дня существовали и приметы на погоду. Если на Татьянин день выглянет солнце – птицы вернутся рано, весна будет ранней. Если же на Татьяну шел снег, считали, что лето будет дождливое, а вот теплая метель предвещала засуху и неурожай. Зато если небо было ясным, а на дворе стоял морозец — крестьяне ждали хорошего урожая.
Смс-поздравления с днем Татьяны:
Моя душа к тебе спешит
К Тебе, Татьяна! — свет души!
***
Я стремглав бегу домой,
Чтоб быть в Татьянин День с тобой!
***
Для буквы Т лишь сердце бьется,
Для буквы А лишь кровь кипит,
Для буквы Н лишь сердце ноет,
Для буквы Я душа болит.
***
Имя чудное – Татьяна!
Если вам, друзья, не лень,
Празднуйте победу знания
Именно в Татьянин день!
***
В Татьянин день хочу тебя поздравить
И пожелать здоровья и любви.
Пусть ангел всегда будет с тобой рядом,
Благословит все дни твои!
***
Поздравляю всех Татьян,
Дочек, бабушек и мам!
Пусть вам счастье улыбнётся,
В жизни путь осветит солнце.
Будьте радостны, желанны…
Поздравляю вас, Татьяны!
***
В День студента я желаю
Позабыть всем о проблемах,
Танцевать и веселиться
И на парах, переменах.
***
В день Татьяны, праздник ангела святого,
Я поздравляю и желаю всех красот,
Чтоб ты была окружена любовью,
А я, поверь, исполню этот долг.
***
С днём студента тебя поздравляю!
Пусть успех тебе будет во всём.
Радость в жизни пусть сопровождает,
На пути твоём светлом большом.
***
Друзья! С днем студента я вас поздравляю!
Святая Татьяна пусть всех нас хранит!
Желаю вам сессий как можно короче,
И крепче зубов – грызть науки гранит.
***
С днем Татьяны поздравляю!
Жить желаю без хлопот!
Пусть тебе в учебе так же,
Как и в жизни всей везет!
***
С днем Татьяны, с днем удачи,
С днем студентов и любви.
Однокурсницу сегодня
Поздравляю от души.
***
Поздравляю с Днем студентов,
Я любимую мою,
Кучу разных комплиментов,
В этот день я ей скажу,
***
Поздравления, подруга,
С Днем студента принимай,
Счастья, радости, удачи,
Свой не упусти трамвай,
***
Ну, что студент, вставай скорей,
Давай отпразднуем твой день.
Беги и приглашай друзей,
Ведь вместе будет веселей.
***
С днем студента поздравляю
И в зачетах я желаю,
Что бы был лишь автомат,
Ну, а ты всегда был рад.
***
Студент тебе я сегодня желаю,
Что б пары всегда пролетали как миг,
Преподаватели, что бы тебя понимали,
И вы находили общий язык.
***
Ну, что Татьяна поздравляю
Сегодня твой счастливый день
Лишь ты одна моя родная
На празднике счастливей всех.
***
Хочу студенту пожелать,
Экзамены сдавать на пять.
Стипендия пусть будет в срок
И вовремя звенел звонок.
***
В библиотеках пусто стало,
На парах тоже никого.
За то общага затрещала,
Студенту сегодня весело.
***
Давай студент, открой-ка дверь
Там на пороге праздник.
Сегодня ведь уже твой день
Я же знаю, ты проказник.
***
Сессия уже закрыта
Семестр новый впереди
Но сегодня мысли не об этом
Ведь День Татьяны до зари!
***
Студент сегодня выселится,
Сегодня праздник у него.
Сегодня танцы до упаду,
А завтра пары и бо-бо.
***
Учись студент и будь прилежен
Знаний набирайся ты.
Сегодня вдоволь погуляем,
А завтра подберем хвосты.
***
Сегодня праздник у студента
Желаю знанья получить.
Чтоб не было проблем с работой
Предметы нужно все учить.
***
Вышка, сопромат, английский,
Черченье, русский и литра.
О них забудем мы сегодня,
Ведь праздника пришла пора.
***
Всем привет от меня!
Даже тем, кто пьян с утра!
Классный праздник – День студента!
Разнообразен до момента,
По материалам интернет СМИ