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Тарифные новшества в Сумах

Сегодня, 08:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Тарифные новшества в Сумах

Карман шире. С 1 июня сумчане за вывоз мусора заплатят больше, а вот из-за тарифов в транспорте исполком хотят отправить в отставку
На заседании 16 мая исполкомом принято решение о корректировке тарифов на вывоз мусора и об увеличении стоимости проезда в городских автобусах до 4 грн. Мусор, вероятнее всего, подорожает с 1 июня (решение вступает в силу через 15 дней после обнародования на официальном сайте, а там оно появилось 19 мая), а вот со стоимостью проезда дела обстоят несколько сложнее. В проекте решения было сказано о том, что решение вступает в силу с момента обнародования. Пока на сайте Сумского горсовета этих решений среди подписанных нет. Но зато уже зарегистрирован проект решения горсовета, подготовленный депутатами Андреем КРАМЧЕНКОВЫМ и Дмитрием ЛАНУШЕНКО об отмене «маршрутных» решений исполкома. Состоялся достаточно многочисленный митинг, в резолюции которого потребовали отставки виновных в принятии этого решения. А теперь обо всем по порядку.
Мусор по-новому
Тарифы для компании «Сервис-ресурс» и «А-Муссон» в среднем увеличились на 20%. Вопрос уже обсуждали месяц тому назад, но отложили на доработку. Директор компании «Сервисресурс» Роман МИХЕЕНКО отметил, что компания использовала тарифы, утвержденные в прошлом году. С тех пор произошло двукратное увеличение размера минимальной зарплаты и увеличение стоимости ГСМ приблизительно на 32%. Поэтому эти статьи расходов скорректировали, что даст возможность предприятиям продолжать работать и обеспечивать чистоту. Для населения частного сектора тариф увеличился с 6,49 до 7,82 грн. в месяц с человека; для население многоквартирных жилых домов — с 9,39 до 11,40 грн. Для бюджетных организаций — с 49,82 до 58,91 грн. за кубометр ТБО, для других потребителей – с 66 до 76,26 грн. за кубометр.
Теперь в зоне обслуживания компании «А-Муссон» для населения частного сектора тариф увеличился с 6,26 до 7,72 грн. в месяц с человека; для населения многоквартирных жилых домов — с 9,13 до 10,85 грн.
Для бюджетных организаций — с 48,76 до 58,25 грн. за кубометр ТБО, для других потребителей – с 65,30 до 74,83 грн. за кубометр.
«Хрен вам, а не 5 грн.!»
За два часа до начала исполкома на пл. Независимости перед «офисом» сумской власти прошел немногочисленный митинг, участники которого напомнили мэру его посыл перевозчикам: «Хрен вам, а не 5 грн.!». Его написали на бетонных плитах цветными мелками, а для наглядности перед заседанием мэру подарили хрен. И хотя активисты и депутаты, как мантру, повторяли в один голос: сначала определитесь с пассажиропотоком, а потом устанавливайте тарифы, члены исполкома поступили по-своему. Долго дискутировали, но решение об увеличении тарифа на перевозку все же приняли, хотя и услышали в свой адрес крики «Ганьба!». Теперь стоимость проезда в автобусах увеличится с 3 до 4 грн., для учеников 1-4 классов в учебный период – 2 грн. На маршруте №51 «Песчаное-Прокофьева» проезд по городу — 4 грн., до Песчаного – 5 грн.
Член исполкома Виктор ВОЛОНТЫРЕЦ заметил, что есть политика, а есть экономика. И что себестоимость перевозок в коммунальном транспорте, щедро дотированном из бюджета, составляет более 3 грн. С его подачи в решение исполкома записали пункт об обязательном изучении пассажиропотока до сентября, а потом при необходимости возврату к рассмотрению тарифов.
Попытка №2
20 мая в 18:00 около Альтанки почти 500 горожан собрались на митинг, посвященный отмене тарифа в 4 грн. на проезд в маршрутках. Как заявили организаторы, главная цель — собрать как можно больше людей на сессию 31 мая, где вынесут вопрос об отмене решения исполкома об увеличении тарифов на проезд до 4 грн.
Резолюция, которую подписали больше 327 человек, расставила все точки над «і»: «неполитизированный» митинг оказался собранием жителей города с вполне политическими требованиями — отставкой исполкома, секретаря горсовета, заместителей мэра и проведения служебного расследования относительно служебных лиц, виноватых в проблемах с перевозками.

Врез
Исполком в решении о стоимости проезда льгот пенсионерам не оставил

Цитата
«Хочется напомнить требование АМКУ: сначала исследование пассажиропотока, потом утверждение тарифа», — Максим Корниенко, член общественной комиссии по вопросам бюджета.

Фото автора
Никто не хочет платить больше. Многие горожане с воодушевлением воспринимали цель собрания

Инна Стасова, «Панорама» №22

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