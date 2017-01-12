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27.02 Понедельник

Танцы в Сумах: «люто» и круто (фото)

Сегодня, 16:25 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Сергей Бондаренко Сергей Бондаренко

В ТЦ «Мануфактура» 25 февраля состоялся всеукраинский танцевальный фестиваль «Люті танці». Организаторами фестиваля выступили ТЦ «Мануфактура», управление молодёжи и спорта ОГА, сумской городской центр досуга молодёжи, одна из танцевальных школ города и другие. Здесь все желающие из 10 городов Украины от мала до велика соревновались в мастерстве танцевать хип-хоп и брейк-данс Соревнования продолжались целый день, в них приняли участие около 400 человек.

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