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«Суперпрокладка» в Сумах «натендерила» на 90 млн

Сегодня, 11:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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«Суперпрокладка» в Сумах «натендерила» на 90 млн

ООО «Украинская машиностроительная техника» было основано только 29 августа 2016. Однако первые полгода существования фирмы с тремя работниками принесли ей до 89 млн грн. государственных средств Укрзализныци.
«Украинская машиностроительная техника» основана гражданином Украины с интересной фамилией Хапун. Несмотря на то, что сам Николай Александрович Хапун прописан в городе Каменское (Днепродзержинск) его фирма находится на окраине города Сумы – ул. Белопольский путь дом 16. В этом же здании по данным системы YOUCONTROL размещаются еще 25 различных компаний, — сообщает ZBK.


Через 2 недели после своей регистрация фирма уже подала предложение на участие в тендере Филиалы УЗ «Стрыйский вагоноремонтный завод» на сумму 3,3 миллиона гривен на поставку автосцепок подвижного состава и их запчастей.
В своей справке о наличии материальной базы «Украинская машиностроительная техника» отметила, что сканер, 3 компьютера, 3 телефона, 17 стульев и арендованное помещение площадью 42 квадратных метра.
Более того, согласно официальной справки предприятия, поданной в Укрзализныци в ООО «Украинская машиностроительная техника» есть только 3 работника: директор, юрист и менеджер. Оказывается этого совершенно достаточно, чтобы получить миллионные государственные тендеры на поставку оборудования подвижного состава.
Но самое главное, что фирма за 2 недели своего существования уже имела опыт выполнения аналогичных договоров. По крайней мере таково было требование тендерной документации и ООО «Украинская машиностроительная техника» указало, что 5 сентября был подписан договор поставки аналогичных товаров с ООО «Техноекотрейдинг». Последняя фирма фигурирует в ряде уголовных дел в отношении закупок Укрзализныци товаров российского производства по завышенным ценам с убытками свыше 15 млн грн.
После успешного старта за следующие 5 месяцев фирма из Сум побеждала еще 28 раз в тендерах трех филиалов Укрзализныци «Стрыйский вагоноремонтный завод», «Дарницкий вагоноремонтный завод» и «Панютинський вагоноремонтный завод». Ожидаемая стоимость всех тендеров составляет 82 миллиона гривен, однако в большинстве случаев железнодорожные филиала заключали дополнительные соглашения на увеличение суммы договора до 20%. Таким образом расходы железной дороги в пользу ООО «Украинская машиностроительная техника» увеличились еще на 6,2 миллиона гривен.
Сумма экономии всех тендеров, в которых побеждала «машиностроительная техника» менее 1% от ожидаемой стоимости, а из 30 предложений конкурентов тендерные комитеты железной дороги отклонения 18.
В некоторых случаях Укрзализныця отвергала вдвое выгоднее предложения, а сумма убытков государства от таких действий может составлять 30-40 миллионов гривен.

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