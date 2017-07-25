29 августа Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, своими постановлениями №1040 и №1041 оштрафовало ООО «Сумытеплоэнерго» за нарушение лицензионных условий на 85 тыс. грн. и 51 тыс. грн. соответственно. Штрафы подлежит уплате в госбюджет в течение 30 дней с момента получения копий решения о наложении штрафа. Кроме того в Постановленияхъ говорится о том, что при ближайшем рассмотрении тарифов компании из тарифа необходимо изъять неиспользованные средства Инвестиционной программы 2016 года: 10 499,56 тыс. грн (без НДС) – из тарифа на электроэнергию; 20 934,54 тыс. грн (без НДС) — из тарифа на производство тепловой энергии;

изъять из тарифов на отпуск электрической энергии и производство тепловой энергии 128,08 тыс. грн (без НДС) (сумму превышения стоимости выполнения мероприятий Инвеспрограммы 2016 более 5%) и 6 068,83 тыс. грн (без НДС) (средства Инвестпрограммы 2016 года, которые были профинансированы, но не освоено на сумму).

«Вторым» постановлением «предписано» изъять из структуры тарифов на тепловую энергию 9 472,34 тыс. грн (без учета НДС) (полученные, но не освоенные соответствии с инвестиционной программы 2016 амортизационные отчисления).

Итого, суммарно «Сумытеплоэнерго» оштрафовали на 136 тыс. грн. и обязали при ближайшем пересмотре тарифов изъять из них почти 48 млн грн., вернее — 47 103,35 тыс. грн. (без НДС)