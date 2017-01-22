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Сумы в слезах: погиб Артур Абрамитов

Сегодня, 14:01 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Сумы в слезах: погиб Артур Абрамитов

26 февраля во районе промзоны Авдеевки погиб боец 15 отдельного мотопехотного батальона «Сумы» Артур Абрамитов. Смерть наступила от пулевого ранения в голову и грудь. Погибший 1992 года рождения.
О дате и времени захоронения Артура Абрамитова будет сообщено отдельно, — сообщает Сумской информационный портал

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