Сумы в слезах: погиб Артур Абрамитов

26 февраля во районе промзоны Авдеевки погиб боец 15 отдельного мотопехотного батальона «Сумы» Артур Абрамитов. Смерть наступила от пулевого ранения в голову и грудь. Погибший 1992 года рождения.

О дате и времени захоронения Артура Абрамитова будет сообщено отдельно, — сообщает Сумской информационный портал