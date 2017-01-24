Прифронтовому Красногоровскому техникуму предложили войти в структуру Сумского аграрного университета. Уже неоднократно сообщалось о помощи жителей Сум городу-побратиму Красногоровке, что в Донецкой области. Прошлой весной ректорат СНАУ передал фронтовому городу саженцы деревьев и кустарников и всячески помогал местному аграрному техникуму, — сообщает kumar.dn.ua
Общаясь тогда с руководителями учебного заведения ректор СНАУ Владимир Ладыка узнал, что техникум, в котором получают образование 200 детей, тяжело переживет не только зимний отопительный сезон, но и учебный год. Поэтому руководитель сумского вуза предложил Красногоровскому техникуму войти в структуру СНАУ.
Владимир Ладыка отметил, что сумской аграрный вуз имеет возможности принять всех учащихся, предоставить им общежитие с прекрасными условиями проживания, организовать модульное дистанционное образование и помочь педагогическому коллективу в восстановлении учебного процесса.
Этот вопрос обсуждался и во время пребывания на лечении в Сумах руководителя военно-гражданской администрации Красногоровки Олега Ливанчука. Пообещали обратиться с письмом в Министерство образования и науки, руководители области Николай Клочко и Владимир Токарь.
Сумской вуз предложил помощь прифронтовому техникуму
Прифронтовому Красногоровскому техникуму предложили войти в структуру Сумского аграрного университета. Уже неоднократно сообщалось о помощи жителей Сум городу-побратиму Красногоровке, что в Донецкой области. Прошлой весной ректорат СНАУ передал фронтовому городу саженцы деревьев и кустарников и всячески помогал местному аграрному техникуму, — сообщает kumar.dn.ua
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