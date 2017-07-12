С сумским волейболистом Дмитрием БОГДАНОМ 16 июля случилась беда. Игрок харьковского «Локомотива», который неоднократно защищал честь нашей страны в составе сборной Украины, пострадал во время пожара. 54% его кожи поражено серьезными ожогами 2-3 степени. Он находится в отделении интенсивной терапии Сумской областной больницы. Нужна срочная пересадка кожи. Родные просят о помощи всех небезразличных.
Источник sportclub.
Сумской спортсмен нуждается в помощи
С сумским волейболистом Дмитрием БОГДАНОМ 16 июля случилась беда. Игрок харьковского «Локомотива», который неоднократно защищал честь нашей страны в составе сборной Украины, пострадал во время пожара. 54% его кожи поражено серьезными ожогами 2-3 степени. Он находится в отделении интенсивной терапии Сумской областной больницы. Нужна срочная пересадка кожи. Родные просят о помощи всех небезразличных.
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