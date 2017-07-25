Сумской альтанке не хватает цвета

Новую электронну. петицию зарегистрировал сумчанин Петр Вовк. «Поверніть нам кольорову альтанку! Зараз візитівка міста Суми нудно-білого кольору, але ще не так давно наша альтанка була кольорова, як на фото, що додаються. Всіх, кому не байдужий символ міста Суми, прошу підтримати поверння яскравої кольорової альтанки!» — пишет он в своей петиции.

Зарегистрирована она 27 июля, для рассмотрения городскими властями єтого вопроса необходимо собрать 250 голосов, уже есть 8. Осталось 90 дней.