Панорама / сумы / новости / события / комментарии
27.07 Четверг

Сумской альтанке не хватает цвета

Сегодня, 13:03 Категория: Новость Рубрики: Город, ЖКХ, Культура, Общество Регион: Сумы
Панорама Панорама
Сумской альтанке не хватает цвета

Новую электронну. петицию зарегистрировал сумчанин Петр Вовк. «Поверніть нам кольорову альтанку! Зараз візитівка міста Суми нудно-білого кольору, але ще не так давно наша альтанка була кольорова, як на фото, що додаються. Всіх, кому не байдужий символ міста Суми, прошу підтримати поверння яскравої кольорової альтанки!» — пишет он в своей петиции.
Зарегистрирована она 27 июля, для рассмотрения городскими властями єтого вопроса необходимо собрать 250 голосов, уже есть 8. Осталось 90 дней.

Напечатать Письмо автору Просмотров 31 Комментариев 0

читайте также
Лестницу любви хотят обустроить сумчане
Лестницу любви хотят обустроить сумчане
25.07.2017, 15:12 Новость
Наталия Гончарук Наталия Гончарук 25.07.2017, 15:12 Категория: Новость Рубрики: Город, ЖКХ, Культура, Общество Регион: Сумы Просмотров 305 Комментариев 0
В Сумах остановки защищают от града, но не от солнца
В Сумах остановки защищают от града, но не от солнца
24.07.2017, 15:04 Новость
Панорама Панорама 24.07.2017, 15:04 Категория: Новость Рубрики: Город, ЖКХ, Общество, Экономика Регион: Сумы Просмотров 243 Комментариев 1
Жизнь после АТО: в Сумах спасаются смехом
Жизнь после АТО: в Сумах спасаются смехом
24.07.2017, 12:00 Новость
Панорама Панорама 24.07.2017, 12:00 Категория: Новость Рубрики: Город, Досуг, Культура, Общество Регион: Сумы Просмотров 124 Комментариев 0
В Сумах на Партизанской роют окопы (видео)
В Сумах на Партизанской роют окопы (видео)
24.07.2017, 09:08 Новость
Панорама Панорама 24.07.2017, 09:08 Категория: Новость Рубрики: Город, ЖКХ, Общество Регион: Сумы Просмотров 224 Комментариев 0
7 фото
В Сумах отгудел граффити фестиваль (фоторепортаж)
17.07.2017, 09:08 Новость
Панорама Панорама 17.07.2017, 09:08 Категория: Новость Рубрики: Город, Досуг, Культура, Общество Регион: Сумы Просмотров 223 Комментариев 0
Псельскую в Сумах «обнадежили и бросили»
Псельскую в Сумах «обнадежили и бросили»
17.07.2017, 08:02 Новость
Панорама Панорама 17.07.2017, 08:02 Категория: Новость Рубрики: Город, Городские новости, ЖКХ, Общество Регион: Сумы Просмотров 219 Комментариев 0
Магия чисел: 7-07-17 привлекли молодоженов Сумщины
Магия чисел: 7-07-17 привлекли молодоженов Сумщины
10.07.2017, 16:03 Новость
Панорама Панорама 10.07.2017, 16:03 Категория: Новость Рубрики: Город, Закон, Культура, Личность, Мнение, Общество Регион: Сумщина Просмотров 120 Комментариев 0
В Сумах дендропарк закрыли для посетителей
В Сумах дендропарк закрыли для посетителей
07.07.2017, 11:17 Новость
Наталия Гончарук Наталия Гончарук 07.07.2017, 11:17 Категория: Новость Рубрики: Город, ЖКХ, Общество, Происшествия, Развлечения Регион: Сумы Просмотров 394 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
К вершинам вместе с лидером
Вчера, 12:23
admin adminych admin adminych Вчера, 12:23 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 16 Комментариев 0
В місті Тростянець пройде 5-й ювілейний музичний фестиваль «СХІД-РОК»
25.07.2017, 14:16
admin adminych admin adminych 25.07.2017, 14:16 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 18 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 184 Комментариев 0
Опросы

Чего вы ожидаете от августа?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Бытовой фильтр для воды: чем руководствоваться при его выборе
Вчера, 11:00
admin adminych admin adminych Вчера, 11:00 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 17 Комментариев 0
Інсектициди: види, форми випуску та способи застосування
21.07.2017, 18:42
admin adminych admin adminych 21.07.2017, 18:42 Категория: Рубрика: Сельское хозяйство Регионы: Все Просмотров 21 Комментариев 0
Смузі для схуднення — 10+ рецептів для блендера
21.07.2017, 17:38
admin adminych admin adminych 21.07.2017, 17:38 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 27 Комментариев 0
Ванна или душевая кабина: что выбрать
21.07.2017, 16:40
admin adminych admin adminych 21.07.2017, 16:40 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 41 Комментариев 0
Органические крема для кожи — сила природы на страже молодости
20.07.2017, 12:21
admin adminych admin adminych 20.07.2017, 12:21 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0
последние комментарии
Анна Янчук к материалу
Национальный монумент МН17 в Нидердандах (фото)
Ужас. 3 года прошло, а кажется, будто всего несколько месяцев.
Вчера, 12:28
Анна Янчук к материалу
Конец безвизу: в Европу только с прививочным паспортом
Ну да, у нас же родители после пары случаев плохой реакции на прививки напрочь отказываются вакцинировать детей, не осознавая, что ...
Вчера, 12:27
Анна Янчук к материалу
Преимущества квартир на Софиевской Борщаговке
Согласна. Сейчас если и покупать квартиру, то только в пригороде. И это касается не только объектов эконом-класса, но и элитной ...
Вчера, 12:14
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII