Новую электронну. петицию зарегистрировал сумчанин Петр Вовк. «Поверніть нам кольорову альтанку! Зараз візитівка міста Суми нудно-білого кольору, але ще не так давно наша альтанка була кольорова, як на фото, що додаються. Всіх, кому не байдужий символ міста Суми, прошу підтримати поверння яскравої кольорової альтанки!» — пишет он в своей петиции.
Зарегистрирована она 27 июля, для рассмотрения городскими властями єтого вопроса необходимо собрать 250 голосов, уже есть 8. Осталось 90 дней.
Сумской альтанке не хватает цвета
Новую электронну. петицию зарегистрировал сумчанин Петр Вовк. «Поверніть нам кольорову альтанку! Зараз візитівка міста Суми нудно-білого кольору, але ще не так давно наша альтанка була кольорова, як на фото, що додаються. Всіх, кому не байдужий символ міста Суми, прошу підтримати поверння яскравої кольорової альтанки!» — пишет он в своей петиции.
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