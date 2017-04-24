Председатель Сумского областного совета Владимир Токарь подписал распоряжение о созыве сессии на 7 июля. Среди вопросов, которые рассмотрят депутаты, назначение на должность директора Сумского областного художественного музея имени Н. Онацкого Надежды ЮРЧЕНКО с подписанием контракта сроком на 5 лет. Директора выбирала конкурсная комиссия еще в апреле. На должность претендовали четыре кандидата. 60-летняя искусствовед Надежда ЮРЧЕНКО, которая более 30 лет является главной хранительницей фондов музея, получила поддержку 5 членов конкурсной комиссии.
Сумскому музею выбрали директора
Напечатать Письмо автору Просмотров 144 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
24.04.2017, 11:31 Новость
Ирина Власова Подписаться 24.04.2017, 11:31 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 284 Комментариев 0 Поддержали 0
24.04.2017, 09:19 Новость
Сергей Бондаренко Подписаться 24.04.2017, 09:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 274 Комментариев 0 Поддержали 0
21.04.2017, 13:23 Новость
Наталия Гончарук Подписаться 21.04.2017, 13:23 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 553 Комментариев 0 Поддержали 0
21.04.2017, 10:10 Новость
Панорама Подписаться 21.04.2017, 10:10 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 578 Комментариев 0 Поддержали 0
20.04.2017, 16:18 Новость
Панорама Подписаться 20.04.2017, 16:18 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 80 Комментариев 0 Поддержали 0
27.02.2017, 08:20 Новость
Сергей Бондаренко Подписаться 27.02.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 606 Комментариев 0 Поддержали 0
24.02.2017, 11:11 Новость
24.02.2017, 08:20 Новость
Панорама Подписаться 24.02.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 458 Комментариев 1 Поддержали 0
Комментировать (0)
Новости партнёров
15.06.2017, 19:20
admin adminych Подписаться 15.06.2017, 19:20 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 23 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin adminych Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 915 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
Сегодня, 13:52
admin adminych Подписаться Сегодня, 13:52 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 9 Комментариев 0 Поддержали 0
15.06.2017, 16:56
admin adminych Подписаться 15.06.2017, 16:56 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 36 Комментариев 0 Поддержали 0
14.06.2017, 20:24
admin adminych Подписаться 14.06.2017, 20:24 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 21 Комментариев 0 Поддержали 0
08.06.2017, 12:36
admin adminych Подписаться 08.06.2017, 12:36 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 63 Комментариев 0 Поддержали 0
07.06.2017, 20:44
admin adminych Подписаться 07.06.2017, 20:44 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 60 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
На самом деле, из всех перечисленных документов на границе чаще всего просят только биометрический загранпаспорт - им и ограничиваются. По ...Сегодня, 17:08
Конечно, теперь потрошенко-яйценюковским МАРОДЁРАМ будет ЛЕГШЕ ГРАБИТЬ народ и ВЕШАТЬ ему ЛАПШУ НА УШИ как это по ТВящику вдалбливает нам ...19.06.2017, 22:29