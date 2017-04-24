Сумскому музею выбрали директора

Председатель Сумского областного совета Владимир Токарь подписал распоряжение о созыве сессии на 7 июля. Среди вопросов, которые рассмотрят депутаты, назначение на должность директора Сумского областного художественного музея имени Н. Онацкого Надежды ЮРЧЕНКО с подписанием контракта сроком на 5 лет. Директора выбирала конкурсная комиссия еще в апреле. На должность претендовали четыре кандидата. 60-летняя искусствовед Надежда ЮРЧЕНКО, которая более 30 лет является главной хранительницей фондов музея, получила поддержку 5 членов конкурсной комиссии.