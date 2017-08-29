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Сумские тарифы приняли к обсуждению

Сегодня, 09:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова
Сумские тарифы приняли к обсуждению

Обновленные тарифы для ООО «Сумытеплоэнерго» на тепло и горячую воду Национальная комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла к рассмотрению на заседании 13 октября.
Присутствующий на заседании заммэра Александр ЖУРБА заявил, что городская власть поддерживает проект, открытое обсуждение проведено, тариф обоснованный, проведена его экспертиза.
В среднем стоимость услуг для населения должна вырасти на 16%: в домах со счетчиками стоимость 1 Гкал увеличиться со 1180,93 грн. до 1366,89 грн.; в домах без приборов учета за 1 кв. м вместо нынешних 32,68 грн. будем платить 38,11 грн. Стоимость услуги по горячему водоснабжению может вырасти с 69,63 грн до 80,91 грн.
На заседании также присутствовал и Александр Соколов, заявивший что, за полчаса до начала заседания Заречный районный суд запретил «Сумытеплоэнерго» что-то инициировать на основании протокола от 26 августа, что «прокуратурой Сумской области начато дело по факту подделки протоколов, потому что фактически открытые слушаний не состоялись». Он предложил перенести рассмотрение этого вопроса на 17 октября и пригласить мэра, чтобы он дал пояснения.
«Сегодня решение принимается к обсуждению. Если есть замечания по сути, просим предоставить их на протяжении 20 дней», — ответил председатель Нацкомиссии Дмитрий ВОВК.
В проекте постановления сказано, что из структуры тарифов на тепловую энергию изъяты полученные на выполнение инвестпрограммы 2016 г. и не освоенные 9,47234 млн грн. амортизационных отчислений.

1. Схвалити ТОВ «Сумитеплоенерго» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання для потреб населення на рівні:

тариф на теплову енергію – 1115,85 грн/Гкал (без ПДВ) (у тому числі: паливна складова – 844,89 грн/Гкал; решта витрат, крім паливної складової – 270,96 грн/Гкал) за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії – 1047,33 грн/Гкал (без ПДВ) (у тому числі:

паливна складова – 884,89 грн/Гкал; решта витрат, крім паливної складової – 202,44 грн/Гкал); тариф на транспортування теплової енергії – 65,24 грн/Гкал (без ПДВ); тариф на постачання теплової енергії – 3,28 грн/Гкал (без ПДВ). для потреб бюджетних установ на рівні:

тариф на теплову енергію –1321,64 грн/Гкал (без ПДВ) (у тому числі: паливна складова – 1057,13 грн/Гкал; решта витрат, крім паливної складової – 264,51 грн/Гкал) за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії – 1253,12 грн/Гкал (без ПДВ) (у тому числі:

паливна складова – 1057,13 грн/Гкал; решта витрат, крім паливної складової – 195,99 грн/Гкал); тариф на транспортування теплової енергії – 65,24 грн/Гкал (без ПДВ); тариф на постачання теплової енергії – 3,28 грн/Гкал (без ПДВ); для потреб релігійних організацій на рівні:

тариф на теплову енергію – 864,18 грн/Гкал (без ПДВ) (у тому числі: паливна складова – 551,13 грн/Гкал; решта витрат, крім паливної складової – 313,05 грн/Гкал) за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії – 795,66 грн/Гкал (без ПДВ) (у тому числі:

паливна складова – 551,13 грн/Гкал; решта витрат, крім паливної складової – 244,53 грн/Гкал); тариф на транспортування теплової енергії – 65,24 грн/Гкал (без ПДВ); тариф на постачання теплової енергії – 3,28 грн/Гкал (без ПДВ); для потреб інших споживачів (крім населення) на рівні: тариф на теплову енергію – 1657,81 грн/Гкал (без ПДВ) (у тому числі: паливна складова – 1350,75 грн/Гкал; решта витрат, крім паливної складової – 307,06 грн/Гкал) за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії – 1589,29 грн/Гкал (без ПДВ) (у тому числі:

паливна складова – 1350,75 грн/Гкал; решта витрат, крім паливної складової –

238,54 грн/Гкал); тариф на транспортування теплової енергії – 65,24 грн/Гкал (без ПДВ); тариф на постачання теплової енергії – 3,28 грн/Гкал (без ПДВ).

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