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Сумские налоговики «Фантома» вернулись из АТО

Сегодня, 08:04 Категория: Новость Рубрики: Личность, Общество Регион: Сумы
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Сумские налоговики «Фантома» вернулись из АТО

Три сотрудника налоговой милиции, которые недавно вернулись с Востока Украины, получили почетные грамоты.
За безупречную службу, образцовое выполнение служебных обязанностей по защите экономической безопасности, борьбу с контрабандой в зоне конфликта награждены начальник штаба оперативного управления Виктор ЕРЕМЕНКО, заведующий сектором оперативного управления Игорь ПЕТРУСЕНКО и старший инспектор Андрей БАЛЬ. Воины несли службу в подразделении «Фантом».

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