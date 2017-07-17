Три сотрудника налоговой милиции, которые недавно вернулись с Востока Украины, получили почетные грамоты.
За безупречную службу, образцовое выполнение служебных обязанностей по защите экономической безопасности, борьбу с контрабандой в зоне конфликта награждены начальник штаба оперативного управления Виктор ЕРЕМЕНКО, заведующий сектором оперативного управления Игорь ПЕТРУСЕНКО и старший инспектор Андрей БАЛЬ. Воины несли службу в подразделении «Фантом».
Сумские налоговики «Фантома» вернулись из АТО
Три сотрудника налоговой милиции, которые недавно вернулись с Востока Украины, получили почетные грамоты.
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