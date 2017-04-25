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03.07 Понедельник

Сумские лагеря временно обесточат

Сегодня, 12:55 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова
Сумские лагеря временно обесточат

Чтобы восстановить нормальное энергоснабжение Барановки сегодня с 13:00 до 16:00 этот район полностью обесточат. «Начиная от «Чайки» лежат сосны на проводах. Бригада восстанавливает. Идут через речку, времянки повключали, схема плохая, надо восстанавливать…Питание Барановки через ТП, она на приделе, с 13 до 16 мы отключим Барановку. Будем снимать и новую делать. Думаю, за три часа не успеем. Скорее всего завтра… Будем лагеря предупреждать, чтобы закончить», — сообщил на аппаратном совещании в мэрии директор филиала «Сумской городской район электрических сетей» ОАО «Сумыоблэнерго» Виктор СТЕПЧЕНКО.
По его словам, было 202 порыва. Остались 62. Информацию о тех, кто сегодня в Сумах без света обнародовала пресс-служба на сайте компании.
Кузнечна – буд. 22-46;
Пл. Покровська – буд. 26-38;
Глинки – між вулицями Сергія Табали (Сєвєра) та Парковою;
Горова;
Тополянська – буд. 25-67;
Білопільський шлях – буд. 29/1-29/8;
Колесниківська;
Вигонопоселенська – буд. 22-46;
Марії Приймаченко (колишня Запотоцького) – буд. 13-29;
Любові Шевцової – буд. 1-23;
Олександра Шапаренка (колишня Рози Люксембург);
Роменська – буд. 42-80;
Баранівська – буд. 162-227;
Кримська – буд. 1-28;
Одевська – буд. 1-19;
Донська – буд. 1-41;
Фізкультурна – буд. 1-21;
Чехова – буд. 1-36;
Партизанська – буд. 31 до кінця вулиці;
Пр.-кт Волошковий (колишній Семашка);
Докучаєва – буд. 26;
Василя Капніста (колишня 26 Бакинських комісарів);
Пилипа Орлика (колишня Тельмана);
Рєпіна;
Степаненківська – буд. 1-33;
Панфілова – буд. 1-12;
Юрія Липи (колишня Раскової) – буд. 1-36;
Франка – буд. 66-97 (провулок – буд. 1-29);
Троїцька – буд. 46;
Засумська – буд. 69-118;
Чорновола – буд. 1-17;
Набережної р. Псел;
Провулки 1-й та 2-й Перекопський;
Льва Толстого – буд. 1-12;
Братська – буд. 1-19;
Провулок 2-й Заводський – буд. 1-10;
Провулок 3-й Заводський;
2-га Залізнична;
20 років Перемоги – буд. 29-45;
Янки Купала – буд. 26-34;
Пр-кт Курський – буд. 6.

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