Сумские лагеря временно обесточат

Чтобы восстановить нормальное энергоснабжение Барановки сегодня с 13:00 до 16:00 этот район полностью обесточат. «Начиная от «Чайки» лежат сосны на проводах. Бригада восстанавливает. Идут через речку, времянки повключали, схема плохая, надо восстанавливать…Питание Барановки через ТП, она на приделе, с 13 до 16 мы отключим Барановку. Будем снимать и новую делать. Думаю, за три часа не успеем. Скорее всего завтра… Будем лагеря предупреждать, чтобы закончить», — сообщил на аппаратном совещании в мэрии директор филиала «Сумской городской район электрических сетей» ОАО «Сумыоблэнерго» Виктор СТЕПЧЕНКО.

По его словам, было 202 порыва. Остались 62. Информацию о тех, кто сегодня в Сумах без света обнародовала пресс-служба на сайте компании.

Кузнечна – буд. 22-46;

Пл. Покровська – буд. 26-38;

Глинки – між вулицями Сергія Табали (Сєвєра) та Парковою;

Горова;

Тополянська – буд. 25-67;

Білопільський шлях – буд. 29/1-29/8;

Колесниківська;

Вигонопоселенська – буд. 22-46;

Марії Приймаченко (колишня Запотоцького) – буд. 13-29;

Любові Шевцової – буд. 1-23;

Олександра Шапаренка (колишня Рози Люксембург);

Роменська – буд. 42-80;

Баранівська – буд. 162-227;

Кримська – буд. 1-28;

Одевська – буд. 1-19;

Донська – буд. 1-41;

Фізкультурна – буд. 1-21;

Чехова – буд. 1-36;

Партизанська – буд. 31 до кінця вулиці;

Пр.-кт Волошковий (колишній Семашка);

Докучаєва – буд. 26;

Василя Капніста (колишня 26 Бакинських комісарів);

Пилипа Орлика (колишня Тельмана);

Рєпіна;

Степаненківська – буд. 1-33;

Панфілова – буд. 1-12;

Юрія Липи (колишня Раскової) – буд. 1-36;

Франка – буд. 66-97 (провулок – буд. 1-29);

Троїцька – буд. 46;

Засумська – буд. 69-118;

Чорновола – буд. 1-17;

Набережної р. Псел;

Провулки 1-й та 2-й Перекопський;

Льва Толстого – буд. 1-12;

Братська – буд. 1-19;

Провулок 2-й Заводський – буд. 1-10;

Провулок 3-й Заводський;

2-га Залізнична;

20 років Перемоги – буд. 29-45;

Янки Купала – буд. 26-34;

Пр-кт Курський – буд. 6.