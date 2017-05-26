Дневник дня. Сумские голуби — птицы не мира, но заразы и смерти (фотофакт)

«Гули-гули» — учат приветствовать голубей своих несовершеннолетних внучат всякие бабушки. А между тем, эти птички являются разносчиками всяких инфекций, по-народному — заразы. И трогать их руками не стоит, допускать к себе близко не надо. Это не журналисты придумали, а врачи-инфекционисты говорят. Кормить в принципе можно, но стоит ли?! Пусть зарабатывают, твари пернатые! В кафе на улице уже невозможно посидеть — моментально испоганят бутерброд, да еще к пиву подбираются! Недалеко от памятника Кобзарю валяется один дохлый. По нашим подсчетам ему уже 9 дней — некому убрать. Может быть, из благоговения перед этими птичками городские санитарные службы ждут «сороковин»? Уже запах и мухи. Впрочем, дохлых голубей в городе полно, этот — только красноречивый пример. Да бывает, что и целые мужики валяются, а не птицы с прерванным полетом — никто не подходит.