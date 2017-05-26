Сумские фискалы провели обыски на Киевщине (фото)

Работники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области 3 августа провели обыски на территории Киева и Киевской области, во время которых изъяли 61,3 тонны сырья, незаконно изготовленного алкогольного фальсификата, элитной ликероводочной продукции и оборудования на 18 млн грн.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГФС в Сумской области, проведена широкомасштабная спецоперация по пресечению деятельности организованной преступной группы, которой контролировалась деятельность трех подпольных цехов по изготовлению фальсифицированного алкоголя, а также его реализации через интернет-сайты.

Злоумышленники закупали сырье (спирт этиловый) через посредников на территории Республики Беларусь, которое в дальнейшем перемещалась в Украину контрабандным путем вне таможенного контроля. Аналогичным путем осуществлялась покупка и транспортировка в Украину элитного алкоголя известных мировых брендов.

Незаконное производство алкогольной продукции осуществлялось в антисанитарных условиях путем смешивания спирта с водой и добавлением эссенций с применением оборудования, обеспечивающего массовое производство в промышленных масштабах.

Замаскированные незаконные производства, а также офисы и склады были размещены на территории Киева и Киевской области.

Ликеро-водочный фальсификат продавался через Интернет-магазины, а для доставки продукции использовалась «Новая почта» и «Деливери».

На основании постановлений Ковпаковского районного суда проведены обыски в местах незаконного изготовления, хранения подакцизных товаров, в офисных и складских помещениях и транспортных средствах.

«По результатам проведенных следственных действий обнаружено и изъято около 61,3 тонны сырья, незаконно изготовленного алкогольного фальсификата, элитной ликероводочной продукции по самым скромным подсчетам стоимостью более 15 млн. гривен. А также изъято оборудование, которое обеспечивало массовое производство, стоимостью около 3 млн. гривен. Общая сумма изъятых товарно-материальных ценностей составляет по предварительным подсчетам более 18 млн. гривен», — цитирует пресс-служба начальника ГУ ДФС в Сумской области Алексея Мазуренко.

Продолжается досудебное расследование по по ч.2, ч.3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и ч.1 ст.199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт фальшивых денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) Уголовного кодекса Украины.