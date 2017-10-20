5 ноября состоялась отчетно-выборная конференция Сумской областной организации «Общества «Просвіта» им. Т. Г. Шевченко». Открытым голосованием на новый срок был переизбран ее председатель Алексея Шевченко, а также избран обновленный состав Правления. Об этом сообщила в соцсети журналистка Татьяна Голуб и выложила фото.
Сумская «Просвіта» лидера не поменяла (фото)
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