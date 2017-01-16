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09.02 Четверг

Сумчане заплатят больше за вред лесу

Сегодня, 07:17 Категория: Новость Рубрики: Закон, Область Регион: Сумщина
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Сумчане заплатят больше за вред лесу

Депутаты ВР Украины поддержали законопроект №2604, которым предусмотрено увеличение штрафов за вред, причиненный лесу. За него проголосовало 254 депутата при минимально необходимых 226. В частности законопроектом предусмотрено увеличение штрафов за засорение лесов отходами гражданами с 5-10 необлагаемых минимумов доходов граждан до 25-50, а для должностных лиц – с 10-20 до 50-100 необлагаемых налогом минимумов. Также народные депутаты увеличили штраф за нарушение требований пожарной безопасности в лесах для граждан с 1-3 необлагаемых минимумов до 5-15, для должностных лиц – с 3-10 до 15-50.

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