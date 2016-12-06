Сумчане огорчены троллейбусами

В Сумах троллейбус это не роскошь, а средство передвижение. Когда нечем доехать, то радуешься и старой доброй «гармошке». Но график движения никак не радует. Для того чтобы дождаться троллейбуса, сумчанам приходиться хорошо померзнуть на остановке.

«12.31 зупинка «центральний ринок» . Ні тролейбусу # 7 о 12.25 , ні #10а о 12.20, ні автобусу 59а о 12.20 ( я тут з 12.18). Люди кажуть, що 7 го з 12.35 не було… Зато Рути так гарно… кружляють, кружляють….чекання завершилося кардіотренуванням» — написала на своей странице в фейсбук Анна ГОРПИНИЧ.

Как объясняют в «Электроавтотрансе», сбой в графиках движения троллейбусов и автобусов возможны и связаны с большими морозами, но сумчанам от того не легче, ведь на работу и при плохой погоде приходиться добираться.