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20.04 Четверг

Сумчане насладились двумя моно-спектаклями на закрытии «Чехов феста»

Вчера, 15:34 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама
Сумчане насладились двумя моно-спектаклями на закрытии «Чехов феста»

Пятый театральный фестиваль «Чехов фест» завершился в Сумах моно-спектаклем «Момент любви» с участием министра культуры Украины Евгения НИЩУКА. Сам спектакль вызвал разнообразные оценки, что, в общем-то, нормально для театрального действия. Зрители же, собравшие в зале театра им. Щепкина, щедрыми аплодисментами поблагодарили министра за его работу и талант. Но не успели стихнуть аплодисменты, а сам артист насладиться приятными мгновениями заслуженного успеха, как из-за кулис, по нашей провинциальной традиции, уже рванули другие действующие лица и декорации: девчата в украинских костюмах с рушником и руководитель областной культуры Елена МЕЛЬНИК. Чиновница, видимо, решила не отставать от своего начальника и тоже выдала своеобразный мини-моно-спектакль минут на десять, не вызвавший у публики, мягко говоря, особого энтузиазма. Нет, никогда, наверное, не поймут провинциальные деятели культуры (впрочем, и не только культуры), что не они и не их пламенные речи на таких мероприятиях интересуют публику.
Недаром один из пользователей ФБ написал: «Как испортить впечатление от спектакля — дать заключительное слово чиновнику из управления культуры».
Анатолий Поляченко, «панорама» №15

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