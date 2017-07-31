Панорама / сумы / новости / события / комментарии
18.10 Среда

Сумчане могут отправиться в виртуальное путешествие планетами

Вчера, 20:02 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регионы: Мир, Украина
Панорама Панорама
Сумчане могут отправиться в виртуальное путешествие планетами

Сервис Google Maps порадовал своих пользователей космической новинкой. Теперь можно совершить путешествие 16-ю планетами и их спутниками, не выходя из дома, как сообщает ТСН . В списке планеты и спутники: Меркурий, Венера, Земля, Луна, Марс, Церера, Плутон, Ио, Европа, Ганимед, Мимас, Енцелад, Диона, Рея, Титан и Япет.
На поверхности планет указываются названия расположенных на них объектов, координаты которых можно узнать нажатием мышки. Фото для создания карт были сделаны зондом Cassini.

Исследовать планеты можно здесь.

Напечатать Письмо автору Просмотров 91 Комментариев 0

читайте также
Бійці об’єднаних тергромад отримуватимуть правову допомогу
Бійці об’єднаних тергромад отримуватимуть правову допомогу
31.07.2017, 15:03 Новость
Панорама Панорама 31.07.2017, 15:03 Категория: Новость Рубрики: Закон, Общество Регион: Сумщина Просмотров 65 Комментариев 0
На сумской границе весомый «улов» за выходные
На сумской границе весомый «улов» за выходные
31.07.2017, 14:07 Новость
Панорама Панорама 31.07.2017, 14:07 Категория: Новость Рубрики: Закон, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 71 Комментариев 0
Сколько украинцы должны кредиторам (инфографика)
Сколько украинцы должны кредиторам (инфографика)
31.07.2017, 12:14 Новость
Панорама Панорама 31.07.2017, 12:14 Категория: Новость Рубрики: Бизнес, Общество, Экономика Регионы: Мир, Украина Просмотров 182 Комментариев 0
В Сумах на Лушпы сумчане творили из шин, бутылок и бревен (фото) 5 фото
В Сумах на Лушпы сумчане творили из шин, бутылок и бревен (фото)
31.07.2017, 11:15 Новость
Панорама Панорама 31.07.2017, 11:15 Категория: Новость Рубрики: Город, ЖКХ, Культура, Общество Регион: Сумы Просмотров 551 Комментариев 0
Сумчане предотвратили похищение двухлетнего ребенка
Сумчане предотвратили похищение двухлетнего ребенка
31.07.2017, 11:10 Новость
Панорама Панорама 31.07.2017, 11:10 Категория: Новость Рубрики: Город, Закон, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 257 Комментариев 0
В Сумах рассказали, чем опасны заработки заграницей
В Сумах рассказали, чем опасны заработки заграницей
31.07.2017, 10:05 Новость
Панорама Панорама 31.07.2017, 10:05 Категория: Новость Рубрики: Город, Закон, Общество, Экономика Регион: Сумы Просмотров 358 Комментариев 0
В Сумах градсовет забраковал два проекта
В Сумах градсовет забраковал два проекта
31.07.2017, 09:05 Новость
Панорама Панорама 31.07.2017, 09:05 Категория: Новость Рубрики: Город, Культура, Общество Регион: Сумы Просмотров 284 Комментариев 0
В Сумах волонтеры посчитают бездомных животных
В Сумах волонтеры посчитают бездомных животных
31.07.2017, 08:18 Новость
Панорама Панорама 31.07.2017, 08:18 Категория: Новость Рубрики: Город, ЖКХ, Здоровье, Общество Регион: Сумы Просмотров 60 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Позитивні наслідки децентралізації: Миколаївська селищна рада отримає 2,5 млн. гривень
Вчера, 14:09
admin adminych admin adminych Вчера, 14:09 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумщина Просмотров 112 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 498 Комментариев 0
Опросы

Принятая Верховной Радой пенсионная реформа это:
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
BRISTOL Comfort House — отличный вариант купить двухкомнатную квартиру в Голосеевском районе
Вчера, 16:05
admin adminych admin adminych Вчера, 16:05 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 12 Комментариев 0
Какой выбрать картридж для водного фильтра?
10.10.2017, 16:09
admin adminych admin adminych 10.10.2017, 16:09 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 32 Комментариев 0
Керамическая плитка: виды и преимущества
10.10.2017, 11:54
admin adminych admin adminych 10.10.2017, 11:54 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 30 Комментариев 0
Любопытные факты про SMS-рассылку
10.10.2017, 11:11
admin adminych admin adminych 10.10.2017, 11:11 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 32 Комментариев 0
Наслаждайтесь жизнью с займом до зарплаты от Moneyveo
06.10.2017, 14:19
admin adminych admin adminych 06.10.2017, 14:19 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 31 Комментариев 0
последние комментарии
Сергей Федоров к материалу
Продуктовый шок. Как изменились цены (инфографика)
Ещё не насладились «жизнью по новому» с новым БЕСПРЕДЕЛОМ и ГРАБЕЖОМ? Гарант КОРРУПЦИИ и его МАРОДЁРЫ в парламенте незаметно протянули возможность ...
14.10.2017, 23:27
Сергей Федоров к материалу
Стиль «ХайТак»: Топ-5 провалов власти Сум
Критика ВСЕГДА должна быть РАЦИОНАЛЬНОЙ, а не БЕСТОЛКОВОЙ (критика ради критики) как ТУПОЕ голосование в 2014г. за члена БАНДЫ Януковича ...
14.10.2017, 23:08
Sakshi Mirchandani Mirchandani к материалу
Время путешествовать: все на север!
Welcome to VIP Mumbai Escorts, where you can discover thoroughly pick the sexiest and most engaging free escorts in all ...
13.10.2017, 14:50
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII