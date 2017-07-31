Сумчане могут отправиться в виртуальное путешествие планетами

Сервис Google Maps порадовал своих пользователей космической новинкой. Теперь можно совершить путешествие 16-ю планетами и их спутниками, не выходя из дома, как сообщает ТСН . В списке планеты и спутники: Меркурий, Венера, Земля, Луна, Марс, Церера, Плутон, Ио, Европа, Ганимед, Мимас, Енцелад, Диона, Рея, Титан и Япет.

На поверхности планет указываются названия расположенных на них объектов, координаты которых можно узнать нажатием мышки. Фото для создания карт были сделаны зондом Cassini.

Исследовать планеты можно здесь.