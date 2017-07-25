Сумчане хотят инклюзивную площадку в парке Кожедуба

Проект спортивно-развлекательной площадки для людей с особенными потребностями предлагают реализовать в рамках бюджета участия Елена Назаренко и Инна Галиченко.

Подобных площадок в нашем городе еще не существует. Поэтому подобная инновация вполне может стать реальностью, если проект поддержат жители своими голосами. Этот проект уже разместили на электронной площадке “Громадський бюджет м. Суми”. По словам авторов проекта установка такой площадки позволит людям с инвалидностью заниматься физическими упражнениями, а детям с особыми потребностями (дети дошкольного, школьного возраста с нарушением опорно-двигательного аппарата, ДЦП, другими физическими и психическими проблемами) социализироваться, безопасно и доступно участвовать в игровом процессе наряду со здоровыми детьми

Стоимость проекта 643 224 грн.

Прием проектов на бюджет участия на 2018 г. Продлится еще до 11 августа.