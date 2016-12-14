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Сумчанам станет проще трудоустроиться

Сегодня, 14:13 Категория: Новость Рубрика: Общество Регион: Сумщина
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Сумчанам станет проще трудоустроиться

С 13 января 2017 года на портале Государственной службы занятости www.dcz.gov.ua стал доступным сервис «Электронная очередь регистрации безработных».

Теперь клиент службы занятости сможет воспользоваться данным сервисом для записи на индивидуальный прием к специалисту без предварительного посещения центра занятости. Такими приемами могут быть первичный прием или получения консультации. В случае если лицо зарезервировало для себя время, ему не нужно получать талон на посещение, а необходимо непосредственно обратиться к специалисту центра занятости (на табло в секторе самостоятельного поиска работы отобразится приглашение с номером талона на рабочее место (РМ), о которых человека извещена еще во время записи на прием по электронной очереди, — сообщает Сумской областной центр занятости.

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