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Сумчанам рукоплескала Барселона

Сегодня, 16:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Народный художественный коллектив Украины дизайн-студия «ART’elь moda» триумфально выступил на UKRANIA FEST в Испании. Коллекции сумчан “Вольный птах” и “Солоха”, созданные на основе украинских этнографических мотивов, покорили сердца горячей испанской публики.
Это уже третий фестиваль UKRANIA FEST в Испании, он прошел 15-17 сентября 2017 года под патронатом Генерального консульства Украины в Барселоне, Украинской ассоциация «Джерело». В Испанию прибыло больше сотни артистов, художников, дизайнеров, аниматоров и народных мастеров из разных уголков Украины.
Наши Сумы на фестивале украинского искусства в городах Барселона и Ллорет де Мар представлял Народный художественный коллектив дизайн-студия «ART’elь moda». Соорганизатор, режиссер масштабного мероприятия Алла КЕНДЗЕРА отметила, что фестиваль — это хорошая возможность для молодых украинских дизайнеров показать свои таланты искушенному европейскому зрителю.
Руководитель студии «ART’elь moda» Лариса ВАНЕВА отмечает, что было ответственно и почетно выступать на одной сцене с такими известными талантами, как народная артистка Леся ГОРОВАЯ, Светлана МИРВОДА, Владимир ТАЛАШКО (незабываемый исполнитель песни «Ніч яка місячна» в кинофильме «В бой идут одни старики») и другими.
Фестивальная палитра включала концерты, ярмарки, шахматный турнир, шествия, дефиле, мастер-классы, встречи и неформальное общение с жителями курортных местечек Испании. Многочисленные презентации и встречи показали, что в Испании много наших друзей, которые поддерживают украинцев в борьбе за независимость и территориальную целостность нашей державы.
— Каждый фестивальный день был незабываемым и памятным горячим приемом зрителей, — отмечает Лариса Ванеева. — Наш коллектив представляла делегация из семи участниц с авторскими коллекциями “Вольный птах” и “Солоха”. Также воспитанницы успешно презентовали модели известного украинского дизайнера одежды Лидии ЛУЩИК из ее коллекции «Дранка-вышиванка» и прошли в украинских этнических костюмах по улицам средиземноморского курортного городка Ллорет де Мар, где состоялось открытие фестиваля.
Как сообщает Лариса Ванеева, по маршруту следования участники коллектива посетили известные европейские города Верону, Ниццу, Канны, Венецию, где они познакомились с культурными традициями, историческими достопримечательностями, городской инфраструктурой.
Сегодня Народный художественный коллектив дизайн-студии «ART’elь moda» начинает реализацию нового творческого проекта. Традиционно на начало лета запланирована премьера, где будут представлены модели по мотивам костюмов народов со всех уголков мира. Как поделилась Лариса Ванеева, ключевая идея готовящегося показа – неповторимое разнообразие культур народов мира и архиважность мирной жизни на нашей планете.

Визитка
Народный художественный коллектив дизайн-студия «ART’elь moda» Сумского областного центра внешкольного образования и работы с талантливой молодёжью основан в октябре 1999 г. Основатель и бессменный руководитель коллектива – Лариса Алексеевна Ванеева. Сегодня здесь занимается больше 80-ти детей в разных возрастных группах от 6 до 22 лет.
«ART’elь moda» объединяет в себе творческую мастерскую по созданию зрелищных коллекций моделей в стиле art-fashion и театр моды. В 2011 году коллективу был присвоен, а в 2016-м подтвержден статус Народного коллектива Украины.
Уникальность студии состоит в том, что девушки и юноши не только демонстрируют модели на сцене, но и сами шьют их, проявляя незаурядное терпение и усидчивость.
Дизайн-студия «ART’elь moda» имеет яркую историю развития и побед на самых престижных площадках Украины и Европы. В этом списке на почетном месте лауреатские дипломы и победы на фестивалях «Золотая осень Балатона» (Венгрия,2005 г.), «Зробимо виставу» (Польша, 2008 г.), «Детское сияние в Париже»( Франция, 2011 г.), «Волшебные мосты Европы» (Чехия, Австрия, 2013 г.), «Изменим мир к лучшему» и «1-й детский саммит ОБСЕ» (Крым, «Артек», 2013 г.).
Елена Шевченко, «Панорама» №41

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