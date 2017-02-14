Сумчанам, на заметку! Где лечение эффективнее

Медицинский туризм. Израиль считается одной из лучших стран в мире по борьбе с онкологическими заболеваниями

Уровень заболеваемости населения раком в Израиле достаточно высокий, поэтому государство не жалеет средств на научные исследования в области онкологии, чтобы найти новые эффективные способы борьбы с этой болезнью. Каждый год израильские ученые предлагают новые методы и разработки для лечения разных видов рака, которые, после успешного тестирования, начинают использоваться в израильских клиниках: сверхточные кибер-ножи для неинвазивного лечения, роботы «Да Винчи» для проведения хирургических операций, для достижения максимального эффекта в онкохирургии задействованы такие новейшие процедуры, как интраоперационная радио- и химиотерапия.

Согласно статистике, тенденция излечения в Израиле после различных раковых заболеваний за последнее десятилетие увеличилась с 30% до 60%. При тяжелых случаях рака, когда имеют место метастазы, израильские онкологи переводят болезнь в стадию регресса, в разряд «хронической», значительно продлевая жизнь больному и уменьшая его страдания. В Израиле отмечают самый высокий показатель выживаемости больных раком.

Несколько последних десятков лет государственная программа поддержки и развития медицины Израиле приобрела очень серьезные масштабы. В результате чего значительно повысился уровень медицинского обслуживания в стране. Израильские врачи тесно сотрудничают с ведущими европейскими и американскими специалистами. Приложенные усилия дали отличные результаты: Израиль стал неоспоримым лидером в лечении многочисленных сложных заболеваний, в том числе в лечении раковых опухолей. При этом израильские клиники предлагают достаточно умеренные расценки на лечение злокачественных опухолей.

Среди преимуществ лечения рака в Израиле — высокий уровень квалификации специалистов. В стране очень высокие требования к профессиональному уровню подготовки медработников. Большинство практикующих врачей обязаны ежегодно проходить сертификацию и курсы повышения квалификации. Израильские доктора периодически проходят стажировку в ведущих мировых клиниках (в Швейцарии, Франции, США). Кроме этого, в стране работают зарубежные специалисты, имеющие мировую известность. Все это гарантирует крайне высокое качество и поразительную результативность лечения рака в Израиле.

Жизнь пациента напрямую зависит от своевременной и точной диагностики, а также правильного лечения. Израиль может похвалиться современным оборудованием и прогрессивными методиками обследования и лечения. Эффективное лечение рака невозможно без современного оборудования. Израильские клиники оснащены самым современным оборудованием. Отметим, что практически все клиники, как частные, так и государственные, были полностью переоборудованы в течение последних десяти лет. Это позволяет проводить диагностику и лечение пациентов на самом высоком уровне, в том числе выявлять заболевания на ранних стадиях развития. Данные факторы весьма позитивно отражаются на конечном результате лечения. В Израиле активно внедряется персонализированная онкология, когда при выборе методов диагностики и терапии учитываются различные особенности организма больного – биохимические, генетические, физиологические и др. Персонализированное лечение снижает нежелательные побочные эффекты. Благодаря современным генетическим тестам в Израиле максимально точно подбираются препараты таргетной терапии.

Следует отметить, что мнение о том, что цена на лечение рака в Израиле гораздо ниже, чем в Европе, является мифом. Стоимость диагностики и терапии примерно одинакова. Но в отличие от немецких клиник, израильские медицинские центры не требуют внесения депозита до начала лечения.

И еще один аспект — это оптимальные условия для реабилитации. Тут большую роль играет в меру влажный и при этом мягкий климат в стране. Подобные природные условия можно считать идеальными для восстановления организма после курса лечения (лучевой терапии и т.д.).

Фото1: В пятерке лидеров. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), медицина Израиля занимает четвертое место в мире по эффективности лечения. Медицинский туризм в Израиль получил широкое распространение

Фото2: Высокая чувствительность. Методики диагностики опухолевых клеток CellSearch позволяет выявить наличие единичной раковой клетки

фото3: Израильские инновации. Роботы «Да Винчи» за работой в одной из израильских клиник

фото4: Дорогой, но точный. Диагностика онкозаболеваний в израильских клиниках стоит порядка 4 тыс. долл.

Екатерина Евдокимова, «Панорама» №16