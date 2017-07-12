Сумчан приглашают в путешествие за вдохновением

Если вам кажется, что в Украине кроме Карпат и моря больше некуда поехать — вы глубоко ошибаетесь. В нашей стране десятки мест, куда стоит заглянуть за порцией впечатлений

Как говорил Марк Твен, в конце жизни мы будем жалеть всего о двух вещах – что мало любили и мало путешествовали. Ведь путешествия приносят нам знания, новые яркие эмоции и расширяют наш кругозор. Многие украинцы могут похвастаться своим опытом в путешествиях — пятизвездочным отелем в Турции или же замечательным дайвингом в Египте, при этом ничего не зная о своей стране. Чаще всего можно услышать два типа отговорок: отсутствие денег и отсутствие интересных мест для визита. Но однажды Всеукраинское движение «Твоя країна» доказало обратное, убив сразу двух зайцев.

О проекте

Всеукраинское движение «Твоя країна» — открытое некоммерческое сетевое движение, которое действует с 22 января 2013 года. Организаторы стараются обеспечить максимальные скидки или даже договориться о бесплатном питании и участии в мероприятиях для гостей. Проживают участники в домах организаторов и желающих принять гостей, а дорогу оплачивают самостоятельно. Это движение дает толчок к путешествиям и вдохновляет людей, которые в этом нуждаются. Координаторы движения надеются, что путешествия начнутся с «Твоєї країни», а дальше люди будут путешествовать сами или со своими друзьями, чтобы дать другим возможность вдохновения и внутренней мотивации.

Как стать участником

Стать участником проекта не составит никаких трудностей. Для этого вы должны соответствовать возрастной категории от 16 до 28 лет и иметь желание узнать свою страну. Чтобы принять участие в визите, необходимо максимально искренне заполнить анкету на сайте проекта и ожидать ответа от локальных организаторов. Анализируя качество заполнения анкеты, выбирают людей из разных городов — максимум три человека из одного города участвуют в визите. При одинаково качественных анкетах предоставляется преимущество кандидатам, которые еще не участвовали в проекте. Ответ должен прийти не менее чем за 10 дней до начала визита.

Визит проходит в течение трех-пяти дней. Подготовка начинается со сбора организаторов, которые набрасывают ориентировочную программу визита и определяют, сколько людей хотят и могут принимать участие, продолжительность и даты визита, а также составляют список того, что им нужно и где это можно найти. После этого заполняют короткую форму, сообщая о том, что они готовы сделать визит. Пока потенциальные участники заполняют анкету, организаторам надо сделать основную работу — подготовить все к визиту: организовать поселение, сформировать окончательный вариант программы (учитывая пожелания тех, кто регистрируется), договориться с заведениями питания, экскурсоводами, тренерами, властью, журналистами и т.д., если этого требует программа. За 15-20 дней до визита организаторы собираются вместе, чтобы выбрать тех, кто приедет, и отправить им приглашение.

Активность, коммуникабельность, любознательность

Все участники избираются по принципу разнообразия: регион, возраст, гендерное равновесие и тому подобное. Обязательным пунктом программы являются экскурсии и квесты. Часто происходят встречи с интересными людьми, знаменитостями, обучающие тренинги, а также экскурсии в органы местной власти для ознакомления с тем, что происходит в других городах.

Также стоит отметить доступность возможности стать организатором визита – им может стать практически каждый. Движение открыто для сотрудничества с различными организациями или отдельными людьми, которые хотят показать свой город или поселок. Для того чтобы стать организатором, необходимо заполнить анкету на сайте проекта, после чего с вами свяжутся и проинструктируют дальнейшие действия. Основные требования к кандидатам – активность, коммуникабельность, любознательность и желание показать всем свой город или поселок.

По состоянию на 1 января 2017:

- Состоялось 197 визитов в 47 городах, селах и поселках.

- Поступило 13000 заявок на участие в визитах.

- 2249 человек из всех регионов Украины погостили в принимающих городах;

- Более 27 000 человек присоединились к группам проекта в социальных сетях.

Город — это не экскурсии, а люди

А вот что рассказала нам одна из участниц и организаторов проекта Елена ВОЛЫНКИНА.

“О самом проекте “Твоя країна” я узнала примерно полтора года назад от подруги. На то время она очень часто рассказывала о нем и о том, как хочет поехать, но все не находит времени. И летом, проводя время в интернете, я наткнулась на запись данного проекта. Не долго думая, я решила испытать удачу и написать заявку. Мне нечасто везет, и тогда я была уверена в том, что вряд ли куда-то попаду. Но нет, первая анкета — и меня сразу приглашают на “Твою країну” в Кривой Рог. Моему счастью не было предела, но из-за определенных обстоятельств у меня не получилось поехать. В следующий раз я отправила заявку на “Твою країну” во Львове, и меня снова приняли. Мне повезло ехать из Сум не в одиночестве, что было еще лучше. Это был мой первый опыт как участника проекта. Я увидела множество нового, и главное – необычный формат. Изначально у меня была цель поездки – ходить на экскурсии и увидеть много достопримечательностей. И только после этого проекта я осознала, что город — это не экскурсии, а люди. После проекта во Львове у меня многое изменилось. Спустя 2-3 месяца после приезда я узнала, что в Сумах есть компания людей, которые планируют делать визит, и понеслось. Готовили мы визит довольно долго. Ссоры, крики, непонимание – много чего было. Но участники сказали после посещения нашего проекта: «Не все было идеально, но мы очень рады, что приехали в Сумы». Встретили людей, провели визит, посадили на поезд и начали говорить о следующем визите. Это было достаточно быстро. Многие команды организаторов, проведя очередной визит, делают перерыв не меньше чем в 3 месяца, а зачастую в полгода. Но я не говорю о команде организаторов из Сум! Группа проекта была переполнена постами и рекламой следующего визита в Сумы. Второй визит, и люди пытаются находить минусы и не находят. Да, миссия выполнена! Во время организации визитов в Сумы я не переставала ездить в другие города. Одним из решающих для меня стал визит в Винницу. Именно там я нашла очень много друзей, которых потом втянула в движение ТК. И Винница была для меня городом, в котором я стала организатором самым спонтанным образом. Я не брала участие в организации самой программы, меня не было даже на тот момент в городе. Я просто написала, что хочу приехать, но на визите я уже была – почему бы не съездить в роли организатора. И снова люди довольны – и снова миссия выполнена. На данный момент мне часто приходят сообщение по типу «Привет, нужна твоя помощь. Я организатор очередного визита. Нужно придумать, во что поиграть с людьми, подкинь идей». С уверенностью могу сказать, что — это не программа и не движение, как они толкуют о себе, это стиль жизни. Это начинаешь понимать, когда сидишь на Высоком Замке во Львове поздно ночью и созерцаешь его необъятную красоту, когда идешь через кладбище в Виннице, потому что Саша проводит экскурсию с прохладными историями, когда готовишь для участников торты, а они съедают только один, и говорят что наелись, когда сидишь на кухне с 3 до 6 утра и разговариваешь с человеком, которого знаешь только час, и к тому же на его кухне; когда хочется спать, но чья-то кошка не дает тебе заснуть. “Твоя Країна”- это возможность, новые друзья по всей Украине, а иногда за ее пределами”, – делится своими воспоминаниями и впечатлениями сумчанка Елена Волынкина.

Организаторы стараются обеспечить максимальные скидки или даже договориться о бесплатном питании и участии в мероприятиях для гостей. Проживают участники в домах организаторов и желающих принять гостей, а дорогу оплачивают самостоятельно.

“Твоя країна”- это новые друзья во всей Украине, а иногда за ее пределами

Алина Винниченко, «Панорама» №28