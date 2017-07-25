На площадке ФЦ «Барса» состоялся уже традиционный (он прошел второй раз) мини-футбольный турнир «Владний футбол». За победу боролись команда судей «Фемида» (победитель прошлого турнира), сборная работников масс-медиа и полиграфии «Четверта влада», «Чиновники» и команда депутатов. В первом полуфинале «Чиновники» минимально победи депутатов -1:0, а «Четверта влада», проигрывая после первого тайма, во втором не оставила шансов «Фемиде» и победила со счетом 8:4. В матче за третье место была зафиксирована боевая ничья — 4:4, а пенальти точнее пробили представители «Фемиды», которые и заняли третье место. В финальном матче «Четверта влада» уверенно обыграла команду городских чиновников со счетом 4:1 и стала победителем турнира. Призеры турнира были награждены кубками и грамотами, а лучшие игроки Александр КОМЕНДАНТ («Четверта влада»), Андрей АНТОНЕНКО («Чиновники») и Сергей ЛОЗОВЯГИН («Фемида») получили памятные призы.
В Сумах журналисты «разгромили» судей и чиновников (фото)
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