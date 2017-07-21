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В Сумах журналисты чаще пишут о мужчинах, чем о женщинах

Сегодня, 12:45 Категория: Новость Рубрики: Культура, Мнение, Общество Регион: Сумы
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В Сумах журналисты чаще пишут о мужчинах, чем о женщинах

Впервые в Украине Волынский пресс-клуб вместе с региональными пресс-клубами собрали информацию о гендерной чувствительности в СМИ. В феврале они провели анализ самых популярных 110 печатных и 110 интернет-медиа 22 областей Украины (кроме Донецкой, Луганской и АР Крым). 27 июля в одном из сумских кафе в рамках гендерной медиа-кофейни презентовали результаты гендерного мониторинга сумских медиа.
Выяснилось, что в Сумах журналистки больше заинтересованы темами о культуре, медицине, волонтерстве, нежели о политике. Также в Сумах пишут больше о мужчинах, чем о женщинах. “Я езжу по городам из самыми низкими гендерными индексами. Очень жаль, что именно это стало причиной визита в ваш город, хотя он мне очень понравился ” – прокомментировала гендерную обстановку координатор Волынского пресс-клуба Богдана Стельмах.

Алина Винниченко
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