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В Сумах жители «отбились» от повышенных норм газовиков

Сегодня, 08:24 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова
В Сумах жители «отбились» от повышенных норм газовиков

Суд обязал газовиков сделать перерасчет объемов потребления жителям пяти квартир дома Котляревского,2/8 за ноябрь 2016 г. – март 2017. К ним должны быть применена норма потребления 4,4 кубометра на одного человека, а не граничные объемы потребления (9,8 кубометра на одного человека).
«Подали иски в интересах граждан по четырем домам. Это первое решение, которым отменили граничный объем потребления и обязали «Сумыгаз» сделать перерасчет на обычные нормы потребления. На очереди еще три дела – по Зеленко, 14; Металлургов,3 и Металлургов, 9. Сейчас есть обращения от 13 домов, всего в Сумах на граничные нормы перевели 90 домов», — сообщил начальник правового управления Олег ЧАЙЧЕНКО.
Иск по дому на Котляревского,2/8 подан в феврале. 18 апреля Заречный районный суд рассмотрел иск исполкома в интересах пяти сумчан к ПАО «Сумыгаз» и удовлетворил его частично. В этом деле интересы граждан представлял сотрудник правового управления Игорь Кальченко.
Напомним, в Сумах социально незащищенные граждане (инвалиды, пенсионеры) могут рассчитывать на бесплатную первичную правовую помощь.

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