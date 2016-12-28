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В Сумах займутся городским парком и Театральной площадью

Сегодня, 10:10 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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В Сумах займутся городским парком и Театральной площадью

Есть где разгуляться. Об этих проектах говорят не один год, поэтому сложно поверить, что к ним все же приступят. Накануне Нового года Сумской горсовет принял Программу развития городского парка им. И. Кожедуба на 2017-2020 годы, в рамках которой на мероприятия по комплексной реконструкции из бюджета запланировали выделить из городского бюджета почти 20 млн грн. (в 2017 г. – 6,93 млн грн., в 2018 – 7 млн грн., в 2018 г. – 6 млн грн.).
Больше зелени
21 декабря на сессии Сумского городского совета принята программа развития «главного» парка Сум. Излюбленное место отдыха сумчан занимает площадь 63,97 га.
Парк был заложен еще в ХХ веке, на выходных его посещали тысячи горожан, которые с удовольствие дышали свежим воздухом, веселились на аттракционах и фотографировались со сказочными скульптурами. Постепенно все ветшало и разрушалось, и сейчас в парке можно встретить гуляющих по аллеям молодых мам с колясками и занимающихся спортом горожан.
Программа развития городского парка им. И.Н. Кожедуба предполагает создание его комфортной инфраструктуры: строительство инженерных сетей, реконструкцию системы освещения, пешеходных и велосипедных дорожек, строительство общественных туалетов, спортивных и детских игровых площадок, высадку многолетних зеленых насаждений и расчистку озер.
Все это станет возможным только после проведения управлением градостроительства и архитектуры открытого конкурса на разработку концепции парка. Согласно принятому решению, в марте проведут конкурс, а к 30 апреля подведут его итоги.
После выбора концепции победитель получает право участвовать в разработке и реализации проекта по договоренности с организатором
Финансирование конкурса осуществляется за счет средств целевого фонда управления архитектуры и градостроительства и составляет 30 тыс. грн., часть из которых пойдет на организацию, рекламу и проведение конкурса. Призовой фонд составляет 18 тыс. грн.: I место — 10 тыс. грн.; II место – 5000 грн.; III место – 3000 грн.
Неуютная площадь
30 января подписан протокол о взаимодействии в области культуры между городской и местной властью, в рамках которого запланировано благоустройство прилегающей к театру им. Щепкина территории. Областная власть инициирует предоставление театру статуса «национального», а прилегающая территория «не соответствует».
«В этом году за счет областного бюджета будет завершена реконструкция академического театра имени М.С. Щепкина, а городская власть возьмется за Театральную площадь. Уверен, что такое объединение усилий даст хороший результат!» — написал на своей странице в фейсбуке мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО.
На официальном сайте госзакупок городской УКС еще 20 января зарегистрировал предложения по аукциону на реконструкцию Театральной площади. Заявленная стоимость работ – 14,05 млн грн. Узнав об этом, активисты возмутились: мол, слишком дорого. «СМИ пишут, что площадь можно сделать и за 2 млн грн. Так вот, мы готовы предоставить ее всем, кто хочет, – пусть сделают», — заявил градоначальник.
«Тендер объявлен. Все желающие, участвуйте. Там надо менять инженерные сети, сделать фонтан, замощение плиткой и т.д. Сейчас идет процедура Prozorro. Участвуйте. Без проблем!» — заявил начальник УКСа Виталий ШИЛОВ.
Что из этого, выйдет скоро узнаем.
Ранее на Театральной площади заменили плиты на участке приблизительно в 1000 кв. м между лавочками и фонтанами. Снятые плиты переместили на полигон.
Проект реконструкции Театральной площади, созданный еще в 2012 году, предполагал вложение 25 млн грн. Площадь хотели сделать пешеходной, для автотранспорта обустроить парковку.

Пока вместо глобальной реконструкции Театральной площади ограничиваются лишь «штрихами» — частичным замощением и обновлением лавочек

Директор КП «Зеленстрой» Владимир Лаврик:
«КП «Зеленстрой» обслуживает 39 объектов, в том числе парк им. Кожедуба и Басовской парк, общей площадью 841 563 кв м».

Фото автора
Спокойное место. В самом центре Сум можно отдохнуть от городской суеты

Инна Стасова, «Панорама» №7

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