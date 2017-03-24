В Сумах юристы помогут горожанам

В Сумах социально незащищенные граждане (инвалиды, пенсионеры) могут рассчитывать на бесплатную первичную правовую помощь. Как сообщил начальник правового управления Олег ЧАЙЧЕНКО, сотрудники правового управления предоставят консультации, подготовят заявления и жалобы по интересующим вопросам. «Эта практика действует 2,5 года. Но в последнее время люди стали обращаться реже: 20 человек в месяц. По вторникам – больше, по четвергам — меньше», — отметил он.

Прием по вторникам и четвергам с 17:20 до 19:00 в кабинете №10 на первом этаже в админздании на пл. Независимости,2. Справки по телефону 700-632, 700-631.