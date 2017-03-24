В Сумах социально незащищенные граждане (инвалиды, пенсионеры) могут рассчитывать на бесплатную первичную правовую помощь. Как сообщил начальник правового управления Олег ЧАЙЧЕНКО, сотрудники правового управления предоставят консультации, подготовят заявления и жалобы по интересующим вопросам. «Эта практика действует 2,5 года. Но в последнее время люди стали обращаться реже: 20 человек в месяц. По вторникам – больше, по четвергам — меньше», — отметил он.
Прием по вторникам и четвергам с 17:20 до 19:00 в кабинете №10 на первом этаже в админздании на пл. Независимости,2. Справки по телефону 700-632, 700-631.
В Сумах юристы помогут горожанам
В Сумах социально незащищенные граждане (инвалиды, пенсионеры) могут рассчитывать на бесплатную первичную правовую помощь. Как сообщил начальник правового управления Олег ЧАЙЧЕНКО, сотрудники правового управления предоставят консультации, подготовят заявления и жалобы по интересующим вопросам. «Эта практика действует 2,5 года. Но в последнее время люди стали обращаться реже: 20 человек в месяц. По вторникам – больше, по четвергам — меньше», — отметил он.
Напечатать Письмо автору Просмотров 124 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
24.03.2017, 10:15 Новость
Ирина Власова Подписаться 24.03.2017, 10:15 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 323 Комментариев 0 Поддержали 0
24.03.2017, 08:25 Новость
Ирина Власова Подписаться 24.03.2017, 08:25 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 374 Комментариев 0 Поддержали 0
24.03.2017, 07:21 Новость
Панорама Подписаться 24.03.2017, 07:21 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 134 Комментариев 0 Поддержали 0
23.03.2017, 13:16 Новость
Панорама Подписаться 23.03.2017, 13:16 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 220 Комментариев 0 Поддержали 0
23.03.2017, 11:19 Новость
31.01.2017, 15:44 Новость
Панорама Подписаться 31.01.2017, 15:44 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 375 Комментариев 0 Поддержали 0
30.01.2017, 12:26 Новость
Панорама Подписаться 30.01.2017, 12:26 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 339 Комментариев 0 Поддержали 1
30.01.2017, 09:39 Новость
Ирина Власова Подписаться 30.01.2017, 09:39 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 236 Комментариев 0 Поддержали 0
Комментировать (0)
Новости партнёров
07.11.2016, 10:00
admin adminych Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 498 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
27.04.2017, 16:40
admin adminych Подписаться 27.04.2017, 16:40 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 97 Комментариев 0 Поддержали 0
27.04.2017, 13:37
admin adminych Подписаться 27.04.2017, 13:37 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 40 Комментариев 0 Поддержали 0
13.04.2017, 19:40
admin adminych Подписаться 13.04.2017, 19:40 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 48 Комментариев 0 Поддержали 0
13.04.2017, 16:09
admin adminych Подписаться 13.04.2017, 16:09 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 62 Комментариев 0 Поддержали 0
10.04.2017, 13:12
admin adminych Подписаться 10.04.2017, 13:12 Категория: Рубрика: Транспорт Регионы: Все Просмотров 99 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
Банда потрошенко-яйценюковского ВОРЬЯ у власти готовится к ВЫБОРАМ, укрупняя участки для облегчения их ФАЛЬСИФИКАЦИИ. А баранам-садомазохистам (видящим РЕАЛЬНОЕ УХУДШЕНИЕ), вешают ...Вчера, 22:23
Думаю, с такими людьми надо поступать точно так же, как и они поступают с животными. А ещё лучше, с их ...Вчера, 12:42