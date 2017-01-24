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16.03 Четверг

В Сумах все под контролем (фотофакт)

Сегодня, 09:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Горожане часто иронизируют по поводу существующих в городе проблем. «Шеф, по льготному до міськради, на исполком ….. лайки гарантируем…», — написал на своей странице в фейсбуке сумчанин Валерий Осадченко и выложил фото.
Пост вызвал дискуссию на тему собак и маршруток. «Контроль перевозок! Если мы люди не можем навести порядок, они это сделают быстро, качественно и по совести!», — отреагировал Дима Медведев.
«В Глухове собачка зашла в маршрутку, на начальной остановке, доехала до центра, вышла. Мы умилялись ею)) А одна женщина говорит, что уже это собачка и раньше так подъезжала)))», — написала Юля Зайцева.

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