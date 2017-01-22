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В Сумах ветераны АТО принесли шины к облгосадминистрации (фото)

Вчера, 20:07 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Сергей Бондаренко Сергей Бондаренко

Группа ветеранов АТО и отдельные активисты собрались на площади Независимости и продолжают требовать созыва сессии облсовета.
По состоянию на 19-00 на площади остаётся около 100 человек, многие из них в форме Вооруженных Сил. Они принесли около двух десятков шин и сложили их перед входом в облгосадминистрацию, хотя вход в облсовет находиться в другом подъезде здания на пл. Независимости, 2. Потом их облили дизтопливом, но пока поджигать не стали. Там же на площади установили колонки и включили музыку. Возле протестующих присутствует около 15 полицейских. «Мы требуем, чтобы депутаты облсовета все-таки собрались и приняли обращение с требованием поддержать блокаду Донбасса, провести расследование событий в Кривом Торце 13 марта и наказать виновных», — заявил один из них Сергей БЕСЕДИН. Также среди протестующих появлялся и Владимир ЛАВРИК, глава ГО «Союз ветеранов АТО Сумской области». Протестующие договорились с полицией о недопущении провокаций и намерены оставаться на площади до выполнения требований.
Как известно, внеочередная сессия облсовета, назначенная на 15 марта, была сорвана из-за неявки депутатов.

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